Grêmio Técnico do Grêmio avalia Carballo e diz que jogador está se adaptando

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Melhor jogador do campeonato uruguaio na temporada passada, começou a partida contra o Caxias como primeiro volante Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A estreia no Campeonato Gaúcho, na vitória por 2 a 1, diante do Caxias, marcou o inicio da caminhada de Carballo com a camisa do Grêmio. O meia foi escolhido como titular para o confronto no estádio Centenário.

Carballo foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio na temporada de 2022. O jogador atuou na primeira função do meio-campo e ficou em campo até os 22 minutos do segundo tempo. Em coletiva, Renato avaliou o desempenho do atleta durante a partida.

“Todos jogadores precisam evoluir bastante. Ele está chegando, está se adaptando, mais cedo ou mais tarde teria que estrear, assim como outros que terão suas oportunidades. No início, estava um pouco perdido. Deixei ele mais fixo, melhorou um pouco”, disse Renato.

Em duas partidas até o momento, o meia jogou cerca de 97 minutos. A intenção da diretoria do Grêmio, é que Carballo seja uma das referências do grupo na temporada de 2023.

