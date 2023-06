Futebol Daniel Alves fala pela primeira vez sobre acusação de estupro: “Não sei por que ela fez tudo isso, mas eu a perdoo”

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Jogador está preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na Boate Sutton, em Barcelona. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na Boate Sutton, em Barcelona, o lateral Daniel Alves falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o brasileiro de 40 anos afirmou mais uma vez ser inocente e garantiu que não sabe o motivo pelo qual a mulher fez a denúncia, mas que ele a perdoa de qualquer acusação falsa.

“Estou com a consciência tranquila. Eu nunca machuquei ninguém intencionalmente. E nem ela naquela noite. Não sei se ela está com a consciência tranquila, se dorme bem à noite. Eu a perdoo, ainda não sei por que ela fez tudo isso, mas eu a perdoo”, disse Daniel Alves.

O ex-lateral direito foi quem pediu para conceder a entrevista, que durou mais de duas horas, ao portal espanhol. A ideia de Daniel Alves era fazer com que as pessoas soubessem o que ele pensa sobre o caso e esclarecer sua versão, que foi contada em cinco versões diferentes para o Tribunal de Justiça da Espanha.

Além disso, Daniel Alves aproveitou a oportunidade para se desculpar com sua ex-mulher Joana Sanz, modelo que anunciou a separação com o brasileiro nas redes sociais em meados de março. O ex-jogador entende que ela é a única pessoa a quem ele deve desculpas.

“Pedir desculpa à única pessoa a quem tenho de pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Já pedi perdão pessoalmente a ela aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas”, afirmou o brasileiro.

Daniel Alves também usou Joana Sanz como o motivo para ter dado cinco versões diferentes ao Tribunal. O brasileiro afirma que precisou mentir, pois tinha medo de perder sua mulher e tentou desesperadamente salvar seu casamento.

“Se alguém já amou de verdade, se conheceu, como eu, o amor verdadeiro, saberá que para manter esse amor, faz-se de tudo. E eu menti. Tive medo de perder a Joana e por isso menti. Lutei desesperadamente para salvar meu casamento da infidelidade, independentemente das consequências que estou pagando”, contou.

No decorrer da entrevista, o atleta também comentou o ocorrido na discoteca e afirmou que se alguém informasse que estavam o acusando de violência sexual, ele teria ido direto à delegacia para esclarecer tudo às autoridades.

“Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer”, relatou Daniel Alves.

Segundo o jornal espanhol El Periódico, também da Espanha, a investigação do caso chegou ao fim na semana passada e o julgamento será realizado no próximo outono na Espanha, especificamente, entre os meses de outubro e novembro deste ano de 2023.

O portal ainda afirma que o lateral brasileiro não terá sua liberdade concedida e precisará aguardar a decisão final dentro do presídio Brians 2. Além disso, o El Periódico garante que a menos que os advogados, tanto de defesa quanto da vítima, solicitem algum novo exame e o juiz conceda – algo extremamente improvável neste momento – todas as provas já estão na mesa do juiz. As informações são do jornal O Globo.

