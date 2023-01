Esporte Daniel Alves ganha 500 reais para gastar na prisão; veja o que comprou

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Defesa do atleta apresentará um recurso na tentativa de revogar o pedido de prisão preventiva. (Foto: Arquivo/Barcelona)

Daniel Alves segue preso em Barcelona e a situação pode começar a mudar nesta segunda-feira (30), quando a defesa apresentará um recurso na tentativa de revogar o pedido de prisão preventiva. Enquanto isso, o jogador segue as regras do complexo Brians 2, local para qual foi transferido por questões de segurança. Uma delas é que todos os prisioneiros recebem, assim que entram, uma quantia de 100 euros para gastar com compras dentro da prisão.

Nessa semana, a TV espanhola Telecinco teve acesso às primeiras compras do jogador dentro da cadeia. Embora se possa adquirir todo o tipo de produtos, Dani Alves comprou apenas produtos de necessidades básicas.

Na suposta lista divulgadas, quatro latas de atum, quatro iogurtes, um xampu, um desodorizante e algumas bebidas energéticas.

Outra confirmação obtida pela televisão é que o futebolista brasileiro decidiu não ter um aparelho de televisão em sua cela, para evitar ver qualquer notícia do exterior sobre o seu caso.

Na segunda-feira, a defesa tentará tirar o jogador da cadeia oferecendo à Justiça algumas medidas cautelares, com o uso de uma tornozeleira eletrônica, além do confisco do passaporte. Outra providência seria o comparecimento do atleta a um tribunal, de forma periódica.

Preso desde 20 de janeiro

Preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, o jogador Daniel Alves jura que é inocente da acusação de estupro, que teria ocorrido em uma boate de Barcelona. Porém, pesa contra o jogador uma série de indícios, entre eles, as diferentes versões que deu para caso; o depoimento da vítima e das testemunhas; e também os exames realizados logo após o fato, que encontraram vestígios de sémen no interior do corpo da jovem.

Há, ainda, câmeras de segurança que registraram todos os passos do jogador naquela noite. Porém, o que ainda é investigado pela polícia é o que verdadeiramente ocorreu nos 15 minutos em que os dois estiveram dentro do banheiro da boate.

Enquanto a suposta vítima mantém a versão inicial de que foi estuprada, Daniel Alves, diferente de um primeiro momento, agora confirma a relação sexual, porém, afirma que teve o consentimento da jovem. Diante da guerra de versões, um detalhe pode ser determinante para a condenação ou não.

Segundo o jornal espanhol El Periódico, a polícia científica conseguiu recolher no banheiro sete impressões digitais pertencentes à vítima. Mesmo ambos não negando que estiveram no local, as digitais podem se tornar importantes pistas para entender o que verdadeiramente aconteceu.

Segundo um investigador da polícia científica de Barcelona, se as amostras encontradas forem suficientemente significativas, poderão comprovar até mesmo a posição corporal em que a mulher estava.

“Uma pegada em um corrimão não apenas permite que você saiba quem tocou naquele corrimão, mas também informa, por sua posição, se essa pessoa estava descendo ou subindo”, compara o policial, em entrevista ao jornal citado.

Assim, as impressões digitais, inclusive as que futuramente possam ser atribuídas a Daniel Alves, podem corroborar de forma determinante com a versão dada pelo acusado ou pela vítima.

Por enquanto, o jogador brasileiro seguirá preso. A defesa do lateral tem até o próximo dia 31 para apresentar um recurso e tentar a soltura provisória.

