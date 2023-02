Esporte Daniel Alves recusou visita da esposa na prisão

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Joana Sanz quer conversar com Daniel, mas segue firme na ideia do divórcio. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Preso na unidade Brians 2, em Barcelona (Espanha), o lateral-direito Daniel Alves recusou ser visitado pela atual esposa, Joana Sanz, enquanto tenta manter seu casamento com a modelo espanhola. As informações são da jornalista Letícia Requejo, colunista do programa “Ana Rosa”, da emissora da Espanha Telecinco.

Segundo Requejo, Sanz pediu para encontrar o jogador pessoalmente, mas Daniel Alves recusou. Posteriormente, ele teria ligado para a mulher.

“Foi uma conversa rápida, apenas para explicar as coisas, porque tempo é ouro nessa situação. Dani Alves a disse que sabe da decisão que tomou de se divorciar, mas não quer a perder e a ama muito”, disse a colunista, em participação televisiva na última quinta-feira (2).

Segundo a colunista, Sanz ainda quer conversar com Daniel, mas segue firme na ideia do divórcio.

“Ainda que a decisão seja firme, Joana quer ouví-lo, que conte coisas. Está disposta a esperar, se não for na prisão será quando ele deixar (a prisão) […] Recomendaram à ela que pare de falar (publicamente) porque isso não beneficia nem ela nem ele neste caso.”

Daniel Alves é acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos, num episódio que teria ocorrido em uma casa noturna em Barcelona. O jogador de 39 anos nega as acusações enquanto aguarda o desenrolar do julgamento. Ele está preso preventivamente desde o último dia 20.

Importunação sexual

Uma prima e uma amiga da mulher que acusa o brasileiro de estupro na Espanha confirmaram à juíza do caso nessa sexta-feira (3) que também foram vítimas de agressão sexual por parte do jogador, segundo informações divulgadas pelo “El País”.

Segundo relato que as duas deram para a polícia espanhola – e que nessa sexta confirmaram perante a juíza do caso – o jogador se aproximou das três com intenção sexual e apalpou as duas amigas, antes de estuprar a suposta vítima no banheiro.

De acordo com a reportagem do jornal “El País”, que também já foi relatado em outros veículos, uma delas disse no depoimento para a polícia que Daniel Alves a tocou violentamente e colocou a mão em suas partes íntimas. A testemunha disse que conseguiu se safar e se afastar do jogador.

Na Espanha, a lei tipifica os crimes sexuais dentro de uma categoria chamada agressão sexual, com diferentes níveis de punição de acordo com a gravidade do crime.

O ato de tocar sexualmente uma vítima, que no Brasil é conhecido como importunação sexual, pode ter uma pena de 1 a 4 anos de cadeia. Isso além do caso de estupro que Daniel Alves é acusado, que daria até 15 anos de reclusão.

Defesa

A defesa de Daniel Alves alega que imagens de vídeo da boate Sutton, onde houve os acontecimentos que o levaram à prisão, podem desfazer os argumentos da vítima do caso, de acordo com reportagens da mídia espanhola.

Na segunda-feira (31), ele apresentou um recurso na Justiça. No texto, seus advogados afirmam que há problemas nos indícios reunidos pela polícia de Barcelona.

Os advogados também ressaltam que o vídeo do salão da discoteca não é totalmente compatível com o relato da vítima, uma mulher de 23 anos.

Segundo “El País”, o advogado de defesa do atleta, Cristóbal Martell, tem como objetivo levantar dúvidas no relato da mulher que façam com que os juízes deem liberdade ao jogador.

O advogado ainda propôs cumprir uma série de medidas cautelares para que Alves possa responder ao processo em liberdade (por exemplo, o brasileiro se compromete a ir todos os dias ao tribunal, entregar seu passaporte, ficar na Espanha e se manter afastado da vítima, além de usar tornozeleira).

