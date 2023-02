Esporte Grêmio não irá contar com Bruno Alves e Reinaldo em jogo contra o Aimoré neste sábado

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Suárez foi relacionado e deve iniciar a partida. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O time do Grêmio realizou na tarde desta sexta-feira (3), seu último treinamento antes de enfrentar a equipe do Aimoré. Na atividade que ocorreu no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi pôde fazer os ajustes finais no elenco Tricolor. O confronto deste sábado (4), pela 5° rodada do Campeonato Gaúcho 2023, será às 16h30, na Arena.

O Grêmio não contará com Bruno Alves e Reinaldo para o jogo com o Aimoré, neste sábado, às 16h30, na Arena. O zagueiro e o lateral-esquerdo foram os únicos titulares fora da lista de relacionados para a partida.

Os dois jogadores foram apenas preservados e não há nenhum tipo de preocupação com ambos para o restante do ano. Diogo Barbosa e Bruno Uvini devem ser os substitutos no time titular.

O restante dos titulares, entre eles Suárez, está relacionado. Ferreira, que chegou a ter dores musculares após a vitória sobre o Esportivo e não apareceu no campo na quinta, está entre os relacionados.

A escalação contra o Aimoré deve ter Brenno; Fabio, Bruno Uvini, Kannemann e Diogo Barbosa; Carballo (Villasanti), Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Suárez.

O Tricolor é o líder da competição com 100% de aproveitamento, conquistando os 12 pontos que disputou. São quatro vitórias, seis gols marcados e apenas um sofrido.

