Dad Squarisi Daqui a pouco

Por Dad Squarisi | 25 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Domingo próximo vamos às urnas. Estamos a uma semana das eleições. Viu? Tempo futuro se indica assim mesmo – com a preposição a.

Tempo passado joga em outro time. Escreve-se com h: Há quatro anos os brasileiros elegeram presidente, governadores, senadores e deputados.

Nobel

Bolsonaro bateu asas e voou. Foi a Londres e depois a Nova York. Nos States, discursou na ONU. Lá pelas tantas, disse que o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli merece receber o Prêmio Nobel.

Acertou no diagnóstico, mas tropeçou na pronúncia. Guarde isto: Nobel pronuncia-se como papel e Mabel. A sílaba tônica é a última.

Isolado, Nobel tem plural. Acompanhado de prêmio, mantém-se invariável: Ganhou dois Nobéis. Dedicou o livro a dois Prêmios Nobel.

Por falar em pronúncia…

O ditongo -ui de gratuito se pronuncia como o de circuito ou fortuito. O i soa juntinho do u.

Mais bem

As pesquisas viraram febre. Todos os dias sai uma. Os números não surpreendem. Eles praticamente se repetem. O que surpreende é o tropeço de repórteres e apresentadores.

Ao anunciar o resultado, falam em “melhor colocado”. Nada feito. A confusão vem de longe. Professores, quando ensinam melhor e pior, dizem que as formas mais bem e mais mal não existem. É meia verdade. Mas os mestres se esquecem de falar na outra metade. Trata-se do particípio — os verbos terminados em -ado e –ido: amado, vendido, partido.

Antes dessa forma verbal, mais bem e mais mal pedem passagem: Nas pesquisas, Lula é o candidato mais bem colocado. As francesas são as mulheres mais bem vestidas da Europa. A redação mais bem escrita tira a nota máxima. A mais mal redigida tira a nota mínima.

Melhor e pior

Não se trata de particípio? Relaxe. O melhor e o pior deitam e rolam sem concorrência: Paulo come melhor do que Maria. Saiu-se melhor na prova final do que nos testes parciais. Foi o pior aluno da turma, mas apresentou o melhor trabalho.

Primavera

Setembro trouxe a primavera e deixou um recado. As estações do ano se escrevem com a inicial minúscula: primavera, verão, outono, inverno.

Tanto faz

“O Copom manteve a taxa de juros”. Juro ou juros? Tanto faz. Você escolhe.

Onde

Candidatos a cargos eletivos não faltam. Promessas também não. PauloOctavio disputa o governo do Distrito Federal. No programa eleitoral obrigatório, disse que sua administração será “um governo onde nossos estudantes tenham um tablet na mão”.

Tropeçou no erro mais cometido por redatores. É o emprego do onde. Jornalistas, advogados, professores batem no advérbio. Como escapar da enrascada? Pra acertar sempre, lembre-se: o onde indica lugar físico, palpável. Veja:

– A cidade onde moro tem 3 milhões de habitantes.

O onde se refere à cidade. Cidade é lugar físico.

Gonçalves Dias escreveu:

– “Minha terra tem palmeiras

– Onde canta o sabiá.”

O onde está no lugar de palmeiras. Palmeiras é lugar físico. Nota 10.

Em que

Agora leia esta frase:

– No encontro dos governadores, onde se discutiram as propostas, ouviram-se muitas opiniões, mas nenhuma solução.

O onde se refere a encontro. Encontro não é lugar físico, concreto, palpável. Então o onde não tem vez. A duplinha em que pede passagem:

Na discussão dos governadores, em que se discutiram as propostas, ouviram-se muitas opiniões, mas nenhuma solução.

É o caso da frase de PauloOctavio “um governo onde nossos estudantes tenham um tablet na mão”. Governo não é lugar físico. Vem, em que.

Leitor pergunta

Mal estar ou mal-estar? Jonas Eduardo, Viamão.

Mal-estar se grafa com hífen. Bem-estar também.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dad Squarisi