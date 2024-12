Política Datafolha diz que mais da metade dos brasileiros acredita que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Em comparação com o levantamento anterior, feito em março, a crença na intenção de Bolsonaro oscilou negativamente e dentro da margem de erro. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Mais da metade dos brasileiros acredita que Jair Bolsonaro (PL) tentou promover um golpe para se manter no poder após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022. De acordo com a pesquisa, 52% dos entrevistados concordam com a hipótese, ante 39% que não acreditam, e 7% que dizem não saber. O levantamento foi realizado com 2.002 eleitores, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em comparação com o levantamento anterior, feito em março, a crença na intenção de Bolsonaro oscilou negativamente e dentro da margem de erro (55%). Já o percentual daqueles que acreditam na inocência do ex-presidente não mudou (39%).

Em novembro, a Polícia Federal (PF) entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o inquérito que investigava a tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. No documento, o ministro Alexandre de Moraes destaca que os indiciados atuavam como um grupo criminoso para “desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito”.

A opinião apurada acompanha, em média, o desenho socioeconômico da aprovação do governo Lula. Segundo o instituto, os menos instruídos (59%), menor renda (60%) e nordestinos (64%) acham que Bolsonaro tentou dar um golpe. Já aqueles com curso superior (47%), maior renda (59%), moradores da Região Sul (50%) e evangélicos (52%) avaliam que o ex-presidente não está envolvido na trama golpista.

Risco de golpe

O levantamento também questionou se o Brasil correu o risco de sofrer um golpe de Estado, e 68% acreditam que sim. Desse recorte, 43% acreditam que o perigo foi grande, 17% médio, e 8% pequeno. Em resposta ao Datafolha, 25% descartaram risco de golpe, e 7% disseram não saber.

Perdas “incalculáveis”

O Datafolha também avaliou a percepção dos eleitores sobre Bolsonaro saber da trama golpista que planejou matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (MDB) e Alexandre de Moraes. Na pesquisa, 63% dos entrevistados disseram saber do caso, enquanto 37% não tinha conhecimento do caso.

Anistia

O levantamento mostra que a ideia de anistia para os bolsonaristas presos pelo 8 de janeiro é rejeitada por 62% dos brasileiros, enquanto 33% se dizem a favor, 5% não sabem e 1% se diz indiferente. Na pesquisa anterior, de março, 63% eram contra o projeto caro ao movimento político liderado pelo ex-presidente, e 31% a favor.

O apoio é maior entre os que declararam voto no ex-presidente em 2022 (45%), entre os assalariados sem registro (38%), entre homens (37%), entre os empresários (37%) e entre os evangélicos (37%). O projeto também encontra mais espaço entre àqueles de 35 a 44 anos (36%), que concluíram o ensino médio (36%) e que ganham de dois a cinco salários mínimos (36%).

Já a rejeição ao projeto é maior entre os eleitores de Lula em 2022 (72%), entre os funcionários públicos (68%), entre os estudantes (68%), entre os desempregados (67%) e entre os moradores da região Nordeste (66%).

