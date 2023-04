Colunistas Datafolha mostra que governo Lula despenca rápido, ladeira abaixo

Por Flavio Pereira | 3 de abril de 2023

Senador Ciro Nogueira (PP-PI): "Governo Lula está indo ladeira abaixo". (Foto: Divulgação/Senado Federal)

A pesquisa divulgada no final de semana pelo Instituto Datafolha causa pânico no governo Lula e seus aliados, ao mostrar que a popularidade despenca ladeira abaixo. O apoio, mesmo com as bondades da análise do instituto e da imprensa, chega a 38%, passados apenas três meses de governo. Constrangida, a velha imprensa tenta justificar esse percentual apontando que “é idêntico ao de Jair Bolsonaro”, ignorando que no governo anterior, os ataques via esta mesma imprensa, e através dos partidos de oposição, especialmente a Rede, utilizando o STF como “puxadinho”, eram quase diários contra a gestão de Bolsonaro.

Ex-ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi direto ao ponto:

– O que a pesquisa Datafolha comprova, acima de qualquer dúvida razoável, é que o governo Lula é um tigre de papel. Mesmo com toda a cobertura absolutamente a favor (diferente do começo de Bolsonaro), o governo já está ladeira abaixo”.

Governo e aliados tentam criar narrativa de que corrupção foi mera imaginação

Neste domingo (2), o Estadão publicou detalhada análise sobre o projeto do governo neste terceiro mandato de Lula, PT e de seus aliados na imprensa, nos partidos e em algumas instituições, de acentuar as críticas e fazer novas investidas para rever acordos, medidas e até legislação de combate à corrupção que tenha sido aprovada na esteira da Lava Jato.

Lembra o texto, que “há em curso tentativa de impor narrativa de que, embora recheadas de confissões e recuperação de ativos bilionários no exterior, as denúncias e condenações ‘não passaram de uma farsa’ ou até ‘armação’ que envolve países estrangeiros”. A realidade porém aponta que no governo, o PT age repetindo comportamentos: no mensalão, escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o governo de Lula em 2005, quando 24 agentes partidários e operadores foram condenados pelo STF. Nada foi anulado. Na Operação Lava, quando foram recuperados mais de R$ 6 bilhões só aos cofres da Petrobras, fruto de confissões e cooperações internacionais.

Partidos do governo de olho em bilhões

Os bilhões recuperados pela Lava Jato são agora objeto de desejo do PT e dos seus puxadinhos. Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSOL e Solidariedade, naturalmente movidos por “mero interesse patriótico”, fazem um lobby no STF e STJ para restituir a agentes corruptos envolvidos os bilhões que foram recolhidos a titulo de pagamentos de multas em acordos de leniência de empresários, operadores de propinas e das empresas.

Não dá para esquecer o recado do ministro Luiz Fux: “existiu corrupção”

Nesse mar de hipocrisia, o então presidente do STF, ministro Luiz Fux, em memorável pronunciamento na homenagem aos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará (02/06/2022), mostrou que não embarca nesse discurso de hipocrisia e negação da corrupção endêmica que assolou o país nos governos de esquerda:

– Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no mensalão, na Lava Jato. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles R$ 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido”, disse o ministro, durante o evento.

Advogados continuam com direito à prisão especial, diz OAB

A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, publicou neste sábado um comunicado avisando que os advogados continuam com direito à prisão especial, mesmo após decisão do Supremo Tribunal Federal por acabar com o benefício para quem tem curso superior. Segundo a OAB, o privilégio faz parte do Estatuto da Advocacia e garante ao profissional o recolhimento em sala de Estado Maior antes de sentença transitada em julgado.

Assembleia deve votar indicados para bancos

A Assembleia Legislativa gaúcha deverá votar nesta terça-feira (4) as indicações do governador Eduardo Leite para diretorias do sistema financeiro: para presidir o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior; o ex-secretário da Fazenda Leonardo Busatto, indicado para diretor de Planejamento do BRDE; o ex-secretário de Planejamento Claudio Gastal, designado para ser o próximo presidente do Badesul, e José Luis da Silva Nunes, indicado para a diretoria do Badesul.

O futuro de Bolsonaro não depende dele

O jornalista José Roberto Guzzo produziu para a revista Oeste, uma análise realista do day after após o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Um trecho:

– O futuro de Bolsonaro, de qualquer forma, não depende dele — e nem da vontade dos quase 60 milhões de eleitores que acabam de votar nele. Depende do Supremo Tribunal Federal, e dos demais tribunais superiores de Brasília. São eles que conduzem o projeto mais ambicioso e mais agressivo que está em andamento na política brasileira de hoje — a cassação dos direitos políticos do ex-presidente, de preferência com a sua prisão, de forma a que ele não possa mais ser candidato em eleição nenhuma. Está aí a maior admissão pública de que Bolsonaro pode, realmente, acabar sendo a nova liderança que a direita e seu eleitorado nunca tiveram. A direita pode até não saber ainda se vai mesmo querer que o ex-presidente seja o seu grande chefe — mas o STF e a esquerda parecem ter certeza que sim. Se não tivessem, não estariam tão empenhados nas tentativas de destruir a sua carreira política.”

