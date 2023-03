Rio Grande do Sul De cada três condutores gaúchos, dois já utilizam a carteira de habilitação no celular

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Ferramenta oferece vantagens em relação à versão impressa. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul atingiu nesta terça-feira (14) a marca de 3 milhões de carteiras nacionais de habilitação disponíveis em telefones celulares por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, também conhecido como “CNH-e”. Levando-se em conta os quase 4,58 milhões de condutores gaúchos com o documento em dia, isso significa que praticamente dois de cada três acessam a ferramenta, que ainda é opcional.

Apenas dois Estados têm maior contingente de habilitados que aderiram a essa versão: São Paulo (10,2 milhões) e Minas Gerais (3,6 milhões). Em todo Brasil, a adesão já abrange mais de 35 milhões de motoristas e motociclistas.

A CNH-e tem o mesmo valor jurídico do documento impresso. Uma de suas principais vantagens é a de poder ser baixada antes mesmo do recebimento da versão em papel, seja da primeira habilitação ou da renovação (no momento da solicitação de um desses serviços devem ser informados telefone e e-mail).

Também fornece dados que não constam no formato tradicional. É o caso da validade do exame toxicológico e de cursos especializados que o condutor já realizou.

Já o aplicativo Carteira Digital de Trânsito disponibiliza os documentos do veículo e possibilidade de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica, além de uma série de serviços como indicação de condutor infrator, início do processo de venda do veículo e adesão ao cadastro positivo de condutores.

Além de celulares, o documento digital pode ser gerado em tablets e outros dispositivos móveis, a partir do aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito, disponibilizado pelo Serpro. Antes de baixá-lo na plataforma Google Play Store ou App Store, é necessário se cadastrar no Portal de Serviços da Senatran. Os detalhes estão no site do Departamento Estadual de Trânsito – detran.rs.gov.br.

Alerta

O órgão, porém, faz um alerta para quem optar pela carteira digital de habilitação: embora a CNH-e seja acessível sem necessidade de conexão wi-fi ou de dados móveis, é preciso estar atento para a bateria e o correto funcionamento do aparelho. Para efeitos de fiscalização de trânsito, não portar nenhuma das versões do documento é uma infração punida com multa.

Em Porto Alegre, quem necessita de atendimento presencial do Detran deve se dirigir à central de serviços Tudo Fácil da Zona Norte (terceiro andar do Shopping Wallig, na avenida Assis Brasil nº 2.611 (bairro Cristo Redentor).

Devido a questões contratuais, a unidade da Zona Sul está temporariamente sem atendimento. Já a do Centro Histórico permanece fechada ao público desde o começo da pandemia de coronavírus, em 2020, enquanto não se define um novo local para sua reabertura.

(Marcello Campos)

