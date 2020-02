Celebridades De fora do carnaval 2020, Juliana Paes dá dicas para curtir a folia em segurança

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Atriz vai aproveitar o feriado para conhecer Fernando de Noronha Foto: Instagram/julianapaes Atriz vai aproveitar o feriado para conhecer Fernando de Noronha Foto: Instagram/julianapaes Foto: Instagram/julianapaes

Não é porque Juliana Paes, 40, não vai participar de nenhum desfile do carnaval em 2020, que ela não tem boas dicas para dar aos foliões. Dentre os conselhos da atriz estão não fazer xixi na rua e ajudar mulheres que se encontram em situações desconfortáveis ou de agressão.

“Meninas! Sororidade neste carnaval. Ao ver uma mulher em uma situação ruim, desconfortável… ajude! Vai até ela e fala: ‘oi, amiga, te achei’, e tire ela do aperto!! Cuidem-se!!! Umas às outras!”, escreveu em seu Instagram. Paes publicou um ensaio de fotos com roupa de carnaval e usou as legendas para distribuir as dicas.

“Mais um recadinho! Ao perceberem uma mulher sozinha alcoolizada ou inconsciente, dá aquela conferida se tem alguém de confiança acompanhando ela… Ao ver um cara sendo agressivo com uma mulher, mesmo sendo um casal, fica do lado e tira ela de perto se for preciso!”, continuou.

A atriz também compartilhou com seus seguidores que nunca conseguiu se jogar nos blocos de carnaval que não fossem os infantis. “Tenho inveja de quem pode, então se joguem, mas se respeitem”. E ainda deu uma última dica, voltada ao sexo masculino: “E meninos! Nada de xixi na rua!!! Pelo amor”, disse.

Este ano, a atriz não vai desfilar na Sapucaí pela Grande Rio, como sempre faz, e foi substituída por Paolla Oliveira no cargo de Rainha de Bateria. Paes decidiu passar o tempo ao lado da família e aproveitar para conhecer Fernando de Noronha.

“Eu vou pela primeira vez para Fernando de Noronha, que eu não conheço. Acho que sou a única artista que não conhece”, disse a atriz. “Vou lá ver se alguém quer me convidar para aquele surubão. Não sei se vou ser convidada, né vamos ver”, brincou a atriz, que viaja com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e os dois filhos do casal, Pedro, 9, e Antônio, 6.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário