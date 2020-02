Celebridades Paolla Oliveira se inspira em Pabllo Vittar, e Leandra Leal usa adesivo “Não é não” no Rio

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Paolla Oliveira com peruca loira no Cordão da Bola Preta no Rio Foto: Instagram/paollaoliveirareal Paolla Oliveira com peruca loira no Cordão da Bola Preta no Rio - Instagram/paollaoliveirareal Foto: Instagram/paollaoliveirareal

Com uma peruca loira gigante, inspirada em Pabllo Vittar, Paolla Oliveira chamou a atenção no Cordão da Bola Preta, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval do Rio, que desfilou neste sábado (22). Ela também usava maiô branco e meia-calça preta com bolas brancas.

No Instagram, a atriz publicou fotos e escreveu: “Lugar quente é na cama ou então no Cordão da Bola Preta” e “A Pabllo Vittar tá diferente”. Mais tarde, Paolla colocou um adereço colorido na cabeça, com fitas coloridas. “Trazendo o colorido para mostrar que o amor deve ser sem moderação, para todos e sempre com muito respeito!”, escreveu ela.

Rainha do bloco, Leandra Leal usou um adesivo colado à pele, perto do seio, em que se podia ler: “Não é Não”. O governo do Rio fez uma campanha de conscientização nos blocos no Carnaval deste ano com a distribuição de adesivos e leques contra o assédio. Além disso, o material informa telefones para casos de emergência: 190 (polícia) ou 180 (para casos de assédio).

As cantoras Emmanuelle Araújo e Maria Rita também participaram do Cordão da Bola Preta.

