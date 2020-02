Celebridades Anitta se veste de abelha com 15 mil cristais Swarovski para trio em Salvador

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Cantora se apresentou pela quinta vez no carnaval soteropolitano Foto: Instagram/Anitta Cantora se apresentou pela quinta vez no carnaval soteropolitano Foto: Instagram/Anitta Foto: Instagram/Anitta

Quase uma soteropolitana, a funkeira carioca Anitta se apresentou na noite de sexta-feira (21) no circuito Dodô (Barra-Ondina), do Carnaval de Salvador. Essa é quinta participação da cantora na maior festa de rua da capital baiana.

Depois de aparecer com um figurino de panda na noite de quinta-feira (20), Anitta surgiu fantasiada de abelha no trio. “As abelhas que polinizam nossa flora. Sem elas não existiria a vida”, disse a funkeira antes de começar a apresentação.

O look preto e amarelo é formado por hot pant, top de veludo e cropped cortado a laser para parecer favos de mel. Tem ainda antenas, óculos e asinhas, além de 15 mil cristais Swarovski. A composição da fantasia demorou um mês e meio, entre processo criativo e confecção.

Anitta disse que decide retornar para Salvador, a cada ano, no Carnaval, por causa da energia e do tamanho da festa. Prometeu que vai cantar “Rave na Favela” ao longo do circuito, mas não revelou a data de lançamento do novo clipe gravado na capital baiana.

Questionada se já pensou na possibilidade de ser premiada em um possível título de melhor música do carnaval, “Contatinho”, fruto de parceria com Léo Santana, disse que ficaria feliz, mas que não pensa muito no assunto. “Se vier, ótimo. Mas não penso nisso. Eu adoro é aproveitar o Carnaval de Salvador”, concluiu. O visual de abelha de Anitta foi feito pela Colcci com styling e consultoria de Clara Lima, e beleza de Krisna Carvalho.

