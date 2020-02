Celebridades Deborah Secco e Cleo ousam em fantasias e recebem elogios

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Deborah Secco entrou no clima do carnaval com postagens nas redes sociais Foto: Instagram/dedesecco Deborah entrou no clima do carnaval com postagens nas redes sociais Foto: - Instagram/dedesecco Foto: Instagram/dedesecco

O carnaval 2020 está só começando, mas Deborah Secco, 40, e Cleo, 37, já mostraram que não estão para brincadeira quando o assunto é aproveitar a folia para ousar no visual. As atrizes chamaram a atenção na noite de sexta-feira (21) com fantasias que receberam chuvas de elogios nas redes sociais.

Cleo publicou no Instagram uma foto em que aparece fantasiada de gatinha. A atriz surgiu com uma máscara estilizada com muitas pedrarias e unhas postiças enormes, também com muito brilho. “Vou lhe adotar”, brincou uma seguidora nos comentários.

Já Deborah Secco ousou ainda mais e publicou uma foto em que aparece nua, só com correntes pelo corpo. “Machucou quando caiu do céu, anjinho?”, comentou um seguidor. “Perfeita!”

No ar como a Alexia da novela “Salve-se quem Puder” (TV Globo), a atriz já havia chamado atenção recentemente ao aparecer apenas com uma pintura prateada como fantasia no Baile da Vogue.

“É uma mistura de glicerina com glitter e umas ‘meias-luas’ para dar o efeito platinado. O tema é o jardim dos prazeres, então trouxemos a tentação da carne. Toda carne é ótima, seja mais gordinha, magrinha, branca, negra. A gente pode tudo nessa vida. Essa é a mensagem que quero passar com essa fantasia, porque quem paga nossas contas somos nós”, afirmou Deborah na ocasião.

A atriz, que disse que teve o corpo pintado em apenas uma hora, é adepta de fantasias ousadas e curte a criatividade que elas despertam. Simpática, ela cumprimentava amigos só com beijinhos, sem encostar nas pessoas, para não manchar a roupa de ninguém. “O que tenho de melhor está muito além de um corpo. Que a gente ame nosso corpo como ele é.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário