Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Erick Pulgar, ainda em recuperação, será submetido a uma tomografia nas próximas semanas e não tem previsão de retorno aos gramados. Foto: Paula Reis/Flamengo Erick Pulgar, ainda em recuperação, será submetido a uma tomografia nas próximas semanas e não tem previsão de retorno aos gramados. (Foto: Paula Reis/Flamengo) Foto: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo ganhou um reforço importante para o duelo contra o Inter, neste domingo (17). O meia uruguaio De La Cruz voltou a treinar com o grupo e está à disposição do técnico Filipe Luís. Após uma semana considerada positiva pelo departamento médico, foi descartada qualquer inflamação no joelho do jogador.

Em conversa informal com a imprensa, o médico do clube, Dr. Márcio Tannure Sassaki, atualizou a situação de outros atletas. O lateral-direito Emerson Royal, que sofreu um estiramento no ligamento central do tornozelo, segue como dúvida para o jogo de domingo. Apesar da lesão, não houve ruptura, e há possibilidade de retorno na partida de quarta-feira (20).

Outro nome citado foi o lateral Danilo, que já realiza atividades com o grupo. A definição sobre sua presença no jogo contra o Inter será feita após o treino de sábado (16), mas as chances são consideradas boas.

Já o volante Erick Pulgar tem uma situação mais delicada. Embora caminhe sem dor, o jogador passará por uma tomografia entre 10 e 12 semanas, o que indica um período mais longo de recuperação.

Com o retorno de De La Cruz e a possível presença de Danilo, o Flamengo busca se reorganizar para enfrentar o Colorado com força máxima, enquanto monitora cuidadosamente os casos de Emerson Royal e Pulgar.

