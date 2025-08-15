Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte De La Cruz volta ao grupo e reforça Flamengo contra o Inter

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Erick Pulgar, ainda em recuperação, será submetido a uma tomografia nas próximas semanas e não tem previsão de retorno aos gramados.

Foto: Paula Reis/Flamengo
Erick Pulgar, ainda em recuperação, será submetido a uma tomografia nas próximas semanas e não tem previsão de retorno aos gramados. (Foto: Paula Reis/Flamengo)

O Flamengo ganhou um reforço importante para o duelo contra o Inter, neste domingo (17). O meia uruguaio De La Cruz voltou a treinar com o grupo e está à disposição do técnico Filipe Luís. Após uma semana considerada positiva pelo departamento médico, foi descartada qualquer inflamação no joelho do jogador.

Em conversa informal com a imprensa, o médico do clube, Dr. Márcio Tannure Sassaki, atualizou a situação de outros atletas. O lateral-direito Emerson Royal, que sofreu um estiramento no ligamento central do tornozelo, segue como dúvida para o jogo de domingo. Apesar da lesão, não houve ruptura, e há possibilidade de retorno na partida de quarta-feira (20).

Outro nome citado foi o lateral Danilo, que já realiza atividades com o grupo. A definição sobre sua presença no jogo contra o Inter será feita após o treino de sábado (16), mas as chances são consideradas boas.

Já o volante Erick Pulgar tem uma situação mais delicada. Embora caminhe sem dor, o jogador passará por uma tomografia entre 10 e 12 semanas, o que indica um período mais longo de recuperação.

Com o retorno de De La Cruz e a possível presença de Danilo, o Flamengo busca se reorganizar para enfrentar o Colorado com força máxima, enquanto monitora cuidadosamente os casos de Emerson Royal e Pulgar.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
https://www.osul.com.br/de-la-cruz-volta-ao-grupo-e-reforca-flamengo-contra-o-inter/ De La Cruz volta ao grupo e reforça Flamengo contra o Inter 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
Grêmio Garoa e frio não impedem Grêmio de intensificar preparação para duelo contra o Atlético-MG
Política Presidente da Câmara dos Deputados destrava denúncias, e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro
Grêmio Grêmio acerta contratação de Marcos Rocha para reforçar lateral direita
Política Estados Unidos cancelam visto de filha e mulher de ministro da Saúde
Esporte Brasil domina no vôlei de base e avança em duas frentes internacionais
Grêmio Grêmio mira Anderson Talisca após recuo em negociação por Róger Guedes
Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista
Porto Alegre Porto Alegre mantém atendimento em 15 unidades de saúde neste fim de semana
Economia Desemprego no Brasil cai para 5,8% no segundo trimestre, a menor taxa desde 2012
Pode te interessar

Esporte Brasil domina no vôlei de base e avança em duas frentes internacionais

Esporte Torcida do Botafogo prepara mosaico em movimento para duelo contra a LDU pela Libertadores

Esporte Corinthians promete acionar a Fifa para impedir saída de jovem promessa da base

Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto surpreende e já é comparado a Ayrton Senna