Porto Alegre Porto Alegre cria Guarda Civil Metropolitana com mais 100 agentes e plano de carreira

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O novo modelo prevê oito níveis hierárquicos, com progressão baseada em 80% de mérito e 20% de antiguidade.

O novo modelo prevê oito níveis hierárquicos, com progressão baseada em 80% de mérito e 20% de antiguidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A capital gaúcha terá reforço na segurança pública com a incorporação de 100 novos guardas já aprovados em concurso. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo nesta sexta-feira (15), durante a sanção da lei complementar que cria a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e institui um novo plano de carreira para a corporação.

A cerimônia, realizada no Teatro Túlio Piva, marcou a transição da antiga Guarda Municipal para uma instituição modernizada, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança. Participaram do evento a vice-prefeita Betina Worm, secretários municipais, gestores e convidados.

Além de proteger bens, serviços e instalações públicas, a GCM terá funções como segurança escolar, apoio a grandes eventos e atuação integrada com órgãos estaduais e federais.

“É mais um avanço importante para a segurança pública de Porto Alegre. Primeiro, porque temos um plano de carreira inédito, com salário justo, que define desde o início até o topo da carreira. Depois, porque estamos nomeando mais 100 guardas, que vão ampliar a segurança e aumentar a atuação em atividades de fiscalização”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

O secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon, destacou que a medida moderniza e fortalece a estrutura de segurança da cidade. O comandante da GCM, Marcelo do Nascimento, acrescentou: “Na prática, estamos criando uma nova instituição, preparada para dar respostas mais rápidas e efetivas às demandas da sociedade”.

Plano de carreira

O novo modelo prevê oito níveis hierárquicos, com progressão baseada em 80% de mérito e 20% de antiguidade. Entre as principais mudanças estão:

  • 1.200 vagas na classe inicial, com possibilidade de expansão para 2.070 cargos;
  • Salário inicial de R$ 4.188,09, podendo chegar a R$ 11.391,58 no topo da carreira;
  • Diárias operacionais para serviços extras;
  • Enquadramento automático dos atuais guardas municipais e guarda-parques nos três primeiros níveis, com manutenção salarial.

A lei também traz políticas de inclusão, como a reserva de 12% das vagas para mulheres e promoções por ato de bravura. A gratificação noturna será incorporada à parcela compensatória, e a disciplina hierárquica será reforçada.

Com a ampliação do efetivo e a modernização da estrutura, a prefeitura espera aumentar a capacidade preventiva e a eficiência no combate à criminalidade. Porto Alegre segue o modelo de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, onde as guardas civis metropolitanas desempenham papel estratégico no policiamento municipal.

