Geral De máscara e boina, Susana Vieira vai a salão de beleza após seis meses

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz não frequentava o salão de beleza há seis meses por conta da pandemia do coronavírus. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Susana Vieira foi fotografada indo a um salão de beleza, localizado em um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (27). Ao chegar, de máscara e boina, a atriz tomou os cuidados necessários para entrar no estabelecimento, que não frequentava há seis meses por conta da pandemia do coronavírus.

Além de fazer uso de máscara, que é obrigatório, Susana passou pela higienização dos pés em um tapete sanitizante, aplicou álcool em gel nas mãos e teve a temperatura corporal medida antes de entrar no estabelecimento.

A atriz está afastada do trabalho desde março, quando as gravações de Éramos Seis chegaram ao fim. Na trama, ela interpretou a esnobe Emília, tia da sofrida protagonista, Lola (Gloria Pires).

Homenagem ao filho

Na semana passada,, Susana Vieira usou o Instagram para homenagear o filho, Rodrigo Vieira, que completou 55 anos de idade. Na publicação da rede social, a atriz de 78 anos mostrou imagens de um passeio de barco em que aparece sorridente ao lado do DJ.

“Hoje é o dia do grande amor da minha vida… Da minha razão, da minha emoção, do meu esforço diário pra te ver feliz! Parabéns, filho! Te amo”, escreveu Susana. O filho da atriz mora em Miami, nos Estados Unidos.

Idade

Em entrevista com a revista Quem, feita em maio, Susana falou sobre a idade. “A gente não envelhece, quem é alegre morre alegre, quem é triste, morre triste”, explicou. “Eu sempre fui assim e não mudei em nada. Eu continuo gostando das mesmas coisas. O que mudou foi a idade cronológica. A física eu tentei não mudar ao máximo porque eu faço muito exercício”, disse Susana, que em casa desde o dia 16 de março viu mudanças no corpo. “Envelheci de corpo, fiquei mais flácida. Eu era mais dura. Fora isso minha vida continua sendo igual. Eu não fiquei alegre agora, eu sou uma pessoa que adora ser alegre”, garantiu.

Susana teve câncer e por ter mais de 70 anos está no grupo de risco do coronavírus. “Isso me assusta muito, muito, muito”, garantiu. Sempre espontânea, ela assume que tem pavor da morte. “Não estou preparada, morro de medo. Quer me assustar? Se fantasia de morte e vem para cima de mim”, disse ela, que já fez quimioterapia e imunoterapia para vencer a doença. As informações são da revista Quem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral