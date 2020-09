Geral Escolas da educação infantil de Porto Alegre retomam a oferta de almoço nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Nesta segunda-feira, será retomada a oferta de almoço em 289 instituições de ensino. (Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA/Arquivo)

A prefeitura de Porto Alegre informou que repassou valores extras para a rede pública de educação infantil estatal e comunitária para o reinício, a partir desta segunda-feira (28), da oferta de almoço nas escolas que mantêm este serviço. A Smed (Secretaria Municipal de Educação) fez o pagamento integral do mês de setembro para as escolas comunitárias na sexta-feira (25), totalizando R$ 12.695.383,50. O pagamento havia sido reduzido devido à suspensão do atendimento.

Nesta segunda-feira, será retomada a oferta de almoço em 289 instituições de ensino (43 escolas municipais de educação infantil, 39 de ensino fundamental que contam com turmas de educação infantil e 207 comunitárias). Ao todo, essas escolas atendem a 26,7 mil alunos. A retomada das refeições faz parte do cronograma proposto pelo município.

Logo após a suspensão das aulas, em março, para todas as redes de ensino e em todos os níveis, a Smed manteve a oferta de almoço nas escolas até o dia 27 daquele mês. Desde então, foi iniciada a distribuição de kits de alimentos in natura para as famílias dos alunos. Foram entregues mais de mil toneladas de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Cronograma e protocolos

No último dia 23, a prefeitura de Porto Alegre encaminhou ao governo do Rio Grande do Sul o detalhamento da proposta de cronograma e protocolos para a retomada das atividades presenciais nas instituições públicas e privadas de ensino da Capital. A decisão de enviar as medidas havia sido tomada um dia antes, durante reunião entre as secretarias estaduais e municipais de Saúde e Educação e a Procuradoria Geral do Município.

A proposta da prefeitura prevê o retorno da educação infantil a partir de 28 de setembro para alimentação, atividades de apoio e adaptação. Em 5 de outubro, estariam autorizadas a atender as escolas de Educação Infantil, 3º ano do ensino médio, educação profissional e educação de jovens a Adultos (EJA). A partir de 13 do mesmo mês, fica autorizada a alimentação em todas as escolas, além de atividades de apoio. A data prevista para retorno do ensino fundamental 1 e educação especial é 19 de outubro, e do fundamental 2, especial e 1º e 2º anos do ensino médio, 3 de novembro.

Dentre os protocolos está o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas para escolas de ensino fundamental e médio; evitar contato entre as turmas com escalas para intervalos, uso de refeitório, entrada e saída, entre outras áreas comuns; limite de uma pessoa por vez em espaços de convivência, como sala dos professores, salas de descanso; evitar a presença de pais, cuidadores e outros visitantes no interior da escola; uso de máscara obrigatória a partir do ensino fundamental 2 e higiene dos ambientes.

Verba extra

As escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre receberão nos próximos dias uma verba extra para aquisição de itens para a proteção contra o novo coronavírus. No total, serão R$ 2,5 milhões. A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Liberato Salzano Vieira da Cunha receberá o maior montante: R$ 79.226,10.

Os recursos poderão ser aplicados na compra de produtos para proteção contra a contágio pela Covid-19, como papel toalha, álcool em gel ou líquido, sabonete líquido, máscaras, termômetros e luvas descartáveis. A verba extra se soma aos repasses trimestrais, que foram mantidos integralmente mesmo com a suspensão das atividades presenciais, o que ocorreu em março para toda rede de ensino de Porto Alegre por conta da pandemia. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

