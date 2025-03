Política De olho na disputa política com Lula, bancada evangélica vai entrar no debate econômico

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Gilberto Nascimento (PSD-MS), presidente da Frente Parlamentar Evangélica. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Sob nova direção, a Frente Parlamentar Evangélica quer entrar de cabeça no debate econômico do País. Recém-eleito para comandar a bancada por dois anos na Câmara dos Deputados, Gilberto Nascimento (PSD-SP) diz que há um “desconforto natural” da população com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta dos preços dos alimentos, o que gera um clima de insatisfação na sociedade, da qual a igreja faz parte. “As pessoas estão perdendo a esperança. E a gente quer levar um pouco de esperança”, disse o parlamentar à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Nascimento foi eleito em uma disputa contra o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que demonstrava alinhamento com o governo Lula. A vitória do deputado do PSD foi vista como uma forma de manter a bancada evangélica independente e afastada do Palácio do Planalto. O novo presidente promete foco nas pautas ideológicas tradicionais da Frente, como o combate ao aborto, mas quer ampliar os horizontes.

O presidente da bancada evangélica ainda fará um levantamento com os deputados sobre quais propostas podem ser discutidas na área econômica. Para Nascimento, a inflação está ameaçando as famílias. “O pai que já não consegue mais comprar o pão, a mãe não consegue mais, com a mesma tranquilidade, cuidar dos filhos. Você tem uma desagregação muito grande na sociedade. A economia gera tudo”, avaliou.

Nascimento faz um alerta: a insatisfação com a situação econômica do País gera rejeição mais rápida a Lula entre os evangélicos que em outros segmentos da sociedade pela capilarização das igrejas. “Você pega, por exemplo, 10 mil pessoas que moram em um bairro. Mil delas vão se encontrar numa igreja no domingo à noite ou no sábado à noite. Você tem um ponto de encontro, onde elas se falam, trocam mensagens. Qualquer desajuste espalha muito rapidamente”, explica.

“Há um desconforto natural na sociedade hoje quanto ao presidente”, diagnosticou Nascimento, ao citar os preços da carne e da gasolina e o aumento da violência urbana. Para além dos problemas econômicos, ele também critica Lula pela defesa de temas que conflitam com o que acreditam os evangélicos: “Você tem algumas pautas que são muito ruins para a família, essas pautas de costumes, por exemplo, que o governo, infelizmente, insiste em tê-las.” (Estadão Conteúdo)

