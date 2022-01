Últimas De olho na reeleição, presidente divulga aplicativo “Bolsonaro TV”

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

A plataforma informa "não garantir que o aplicativo esteja livre de perda, interrupção, ataque e vírus". Foto: (Foto: Reprodução) A plataforma informa "não garantir que o aplicativo esteja livre de perda, interrupção, ataque e vírus". (Foto: Reprodução) Foto: (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já colocou em prática parte de sua estratégia de comunicação online. Através de sua conta no Twitter, ele divulgou, nesta segunda-feira (24), o aplicativo “Bolsonaro TV”.

“Baixe nosso novo aplicativo de informações nas plataformas Apple e Android”, escreveu o mandatário, junto com o link da ferramenta, descrita como “um aplicativo único onde pode visualizar todas redes sociais da família Bolsonaro e compartilhar o conteúdo e sua própria rede ou de amigos”.

Entre os dados disponíveis, o aplicativo informa que o dono é Rogerio Cupti de Medeiros Junior, advogado e atual assistente do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A plataforma informa ainda “não garantir que o aplicativo esteja livre de perda, interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de segurança e isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a essas questões”.

Telegram

Outro canal muito utilizado pelo presidente é o Telegram. Com mais de 1 milhão de inscritos, Bolsonaro é bastante assíduo na rede e compartilha diariamente vídeos e pronunciamentos. À frente dos adversários, ele se tornou o pré-candidato à Presidência da República mais influente da plataforma. Filhos do chefe do Executivo também são usuários. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 92 mil inscritos; o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), pouco mais de 69 mil; e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 52 mil.

O Telegram passou de um simples aplicativo de troca de mensagens para um dos principais vilões da Justiça brasileira. A disseminação de conteúdo falso, violento e, muitas vezes, criminoso, é rotina na plataforma. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, tenta contato há mais de um mês com representantes do Telegram e avalia a possibilidade de banimento da plataforma pelo Congresso.

