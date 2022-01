Inter De olho no Gauchão, grupo do Inter tem mais um dia de preparativos intensos

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Atletas tem uma jornada dupla de trabalho neste sábado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Sob sol e calor intensos, o grupo do Inter deu sequência nesta sexta-feira (14) a mais um dia de preparativos intensos para a temporada de 2022. O foco imediado é a estreia no Campeonato Gaúcho, marcada para 26 de janeiro (quarta-feira), contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (Serra).

Foram duas sessões de treinos físicos e táticos do Parque Gigante, com atividades pela manhã na academia e a em campo ao final da tarde. Nos trabalhos com bola, o treinador Alexander “Cacique” Medina exigiu intensidade em exercícios de posse de bola em campo reduzido.

Depois, o comandante argentino orientou um duelo de 11 contra 11, a fim de ajustar a movimentação e o posicionamento da equipe. Após o encerramento da primeira sessão, foi a vez das já tradicionais corridas ao redor das quatro linhas e depois uma pausa para o descanso no hotel, com retorno ao estádio Beira-Rio às 17h.

O “segundo tempo” começou com aquecimento físico no campo. Logo depois, a comissão técnica organizou um treinamento tático com quatro goleiras – duas de cada lado – para uma nova disputa de 11 contra 11, porém com dois “coringas” que ajudavam o time que estava com a posse da bola. Medina aproveitou então para ajustar diversos detalhes da equipe, como organização e posicionamento.

Neste sábado (15) não haverá trégua: os jogadores colorados voltam aos treinos, em mais um dia de trabalho intenso em dois turnos no centro de treinamentos no complexo do Parque Gigante.

Grupo colorado até agora

– Goleiros: Anthoni, Daniel, Emerson Junior e Keiller;

– Zagueiros: Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo, Tiago Barbosa e Victor Cuesta;

– Laterais: Heitor, Lucas Mazetti, Moisés, Paulo Victor e Thauan Lara;

– Volantes/meias: Boschilia, D’Alessandro, Edenilson, Johnny, Liziero, Lucas Ramos, Matheus Dias, Mauricio, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso;

– Atacantes: Caio Vidal, Gustavo Maia, Matheus Cadorini, Nicolas, Taison, Palacios, Wesley Moraes e Yuri Alberto.

Essa “fotografia”, no entanto, ainda pode ser modificada, já que se cogitam novos nomes e não está descartada uma eventual saída do volante Edenílson.

A direção colorada tem atualmente na mira o atacante David, do Fortaleza-CE, e dois estrangeiros que atuam na Liga de futebol dos Estados Unidos: o uruguaio Brian Rodriguez, do Los Angeles FC, e do argentino Ezequiel Barco, do Atlanta United.

Vale lembrar que o time gaúcho ainda tem espaço para atletas estrangeiros, além dos quatro que hoje batem o cartão na avenida Padre Cacique: os zagueiros argentinos Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e o meia-atacante colombiano Carlos Palacios. Em competições nacionais, cinco podem ser relacionados por jogo. Os meias D’Alessandro (argentino) e Johnny (norte-americano) não contam, porque possuem cidadania brasileira.

