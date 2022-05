Inter De olho no jogo de domingo contra o Juventude, Inter retoma treinamentos

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Colorado está em oitavo lugar na tabela, ao passo que o time da Serra ocupa a vice-lanterna. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

De volta do Paraguai (onde empatou em 1 a 1 com o Guaireña pela Copa Sul-Americana), o grupo do Inter se reapresentou na tarde desta sexta-feira (6) no centro de treinamentos do Parque Gigante, de olho no jogo contra o Juventude pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 19h de domingo em Caxias do Sul.

Os preparativos começaram com o elenco dividido em dois. Quem esteve em campo contra os paraguaios realizou atividades físicas e regenerativas na academia do clube, seguidas de corrida leve ao redor do gramado. Já o restante do elenco disponível participou de exercícios com bola (ênfase na posse) e de um treino coletivo com predomínio de reservas.

De um lado estavam Emerson Júnior, Heitor, Vitão, Moisés, Paulo Victor, Rodrigo Dourado, Alan Patrick, Pedro Henrique, Caio Vidal e Wesley Moraes. O outro contava com Keiller, Matheus Dias, Samuel, João Pedro e Thauan Lara; Johnny, Lucas Ramos, Estevão, Gustavo Maia e Matheus Cadorini.

Na tarde deste sábado (7), o técnico Mano Menezes comanda a última sessão preparatória antes de viajar para a Serra Gaúcha, à tarde. Ele não confirmou a escalação que estará no apito inicial da partida no estádio Alfredo Jaconi.

Em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda, o meia-atacante Taison desfalca o time por 15 dias. Já o meia Alan Patrick pode fazer a sua reestreia com a camisa colorada – ele jogou pelo clube no biênio 2013-2014.

Situação dos dois times

Com 7 pontos somados, o Inter ocupa a oitava posição na tabela, mas com apenas dois pontos a menos que o Corinthians, líder da competição. Já o Juventude está em penúltimo lugar, com 2 pontos.

