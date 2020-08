Esporte De olho no Real Madrid, Gabriel Jesus vive a temporada mais goleadora da sua carreira

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Gabriel balançou as redes adversárias 22 vezes em 51 jogos, sendo 32 como titular de Pep Guardiola. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua temporada com mais gols, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, já balançou as redes adversárias 22 vezes em 51 jogos, sendo 32 como titular de Pep Guardiola. O ex-jogador do Palmeiras saiu do banco com a lesão do argentino Sergio Agüero em junho e ajudou o time com gols importantes.

Com o fim da temporada do Campeonato Inglês, Jesus agora tem pela frente o confronto com o Real Madrid, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, competição em que detém a ótima marca de cinco gols em seis jogos. Foi justamente contra a equipe espanhola que ele marcou o gol de empate na vitória por 2 a 1 do City na partida de ida. A atuação rendeu elogios do técnico Pep Guardiola, que confia muito no seu trabalho.

“Não há um atacante no mundo que tenha essa intensidade sem a bola como o Gabriel. É um jogador que tem arrancadas incríveis”, destacou o treinador espanhol em fevereiro, antes da parada antes.

Em entrevista ao Estadão em maio, Gabriel Jesus comentou sobre sua relação com o treinador espanhol. “Acho que o que o Guardiola fez no futebol fala por si só. Ele é um cara muito diferenciado, sempre atento e dedicado à evolução do nosso time, que cobra bastante da gente, muito intenso. Acho que isso é o que o faz ser tão vitorioso”, disse o ex-atacante do Palmeiras.

Além da boa marca na Liga dos Campeões, Gabriel Jesus também teve bom desempenho na última temporada do Campeonato Inglês. Foram 14 bolas nas redes, números superiores aos compatriotas e companheiros de seleção Richarlison (Everton, 13 gols) e Roberto Firmino (Liverpool, nove gols). Além disso, é o segundo jogador brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês, atrás apenas de Firmino, com 56, e igualado a Philippe Coutinho, com 41.

Já na quarta temporada na Inglaterra, Jesus continua como “reserva de luxo” no Manchester City, mas sabe que tomar a vaga de titular de Sergio Agüero não é tarefa fácil. Em janeiro deste ano, o técnico Pep Guardiola elogiou o brasileiro, mas destacou que o argentino é sua primeira escolha para a posição.

“Gabriel Jesus tem sido excelente, mas Sergio Agüero é insubstituível. O que ele significa para nossos torcedores, o que ele já fez… Nós precisamos de um bom reserva para todos os jogadores, e Sergio (Agüero) tem um grande jogador, que é o Gabriel. Eles têm um ótimo relacionamento”, avaliou.

Manchester City e Real Madrid se enfrentam no próximo dia 7 de agosto, no Etihad Stadium, em Manchester, pela partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões. Os ingleses venceram a ida por 2 a 1. As próximas fases da competição serão disputadas em Lisboa, seguindo recomendação da Uefa.

Números de Gabriel Jesus por temporada

2019/2020 – Manchester City – 22 gols em 51 jogos (32 como titular)

2018/2019 – Manchester City – 21 gols em 47 jogos (21 como titular)

2017/2018 – Manchester City – 17 gols em 42 partidas (29 como titular)

2016/2017 – Manchester City – 7 gols em 11 partidas

2016 – Palmeiras – 21 gols em 46 partidas

2015 – Palmeiras – 7 gols em 37 jogos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte