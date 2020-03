Cinema De quarentena, Paulo Gustavo quebra o pé e manda recado: “Fique em casa”

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Humorista acabou sendo vítima de um acidente doméstico Foto: Kiko Cabral/Divulgação Humorista acabou sendo vítima de um acidente doméstico. (Foto: Kiko Cabral/Divulgação) Foto: Kiko Cabral/Divulgação

Em casa por conta da quarentena e do isolamento do coronavírus, o humorista Paulo Gustavo acabou sendo vítima de um acidente doméstico. Nesta terça-feira (24), Paulo compartilhou uma foto no Instagram em que apareceu usando uma tala no pé após cair de uma escada em sua residência.

“Look do dia de quem rolou da escada!! #fiqueemcasa”, escreveu ele na legenda da publicação aproveitando para reforçar a campanha de ficar em casa por conta da Covid-19.

Após registrar o ocorrido em sua rede social, o artista recebeu muitas mensagens de amigos e fãs desejando melhoras em sua recuperação. “Que você fique vem logo”, disse um seguidor, “Melhoras, querido”, disse outro.

