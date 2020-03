Celebridades Mesmo com novo programa, Angélica encerra contrato fixo com a TV Globo

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

As informações foram confirmadas pela empresária de Angélica Foto: Divulgação/TV Globo

O contrato de Angélica com a TV Globo, que já durava 24 anos, chegou ao fim. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, mesmo com a apresentadora prestes a estrear um novo programa na emissora carioca, o ‘Simples Assim‘.

As informações foram confirmadas pela empresária de Angélica. Ela ainda informou que a apresentadora pretende “se dedicar a outros projetos além do programa”. A assessoria da TV Globo, por sua vez, diz que não divulga informações contratuais de seu elenco.

Angélica já havia gravado alguns programas e a estreia da atração estava prevista para abril. Porém, por conta do surto do coronavírus, a emissora suspendeu gravações e adiou estreias.

