Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Ato de Weintraub anula decisão que obrigava federais a ter plano para “inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência” em mestrado e doutorado. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou o Ministério da Educação nesta quinta-feira (18). Antes de sair do posto, no entanto, Weintraub fez mais um dos gestos controversos que marcaram seu período na pasta.

Revogou uma portaria de 2016 — à época assinada pelo então ministro da Educação Aloizio Mercadante (governo de Dilma Rousseff) — que estabelecia a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação nas universidades federais. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, sem justificativa para que fosse adotada, faz deixar de valer a determinação de Mercadante, que obrigava instituições federais de ensino superior a apresentarem um plano para a “inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação (mestrado, mestrado profissional e doutorado), como políticas de ações afirmativas”.

O Ministério da Educação também se comprometia a acompanhar as propostas por meio de um grupo de trabalho. À época, as instituições tinham um prazo de 90 dias para apresentarem suas sugestões.

A medida vai na contramão de medidas recentes, como a da Universidade de Brasília (UnB), que aprovou no início do mês cotas para indígenas, quilombolas e negros na pós-graduação.

Saída

“Sim, desta vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e vou começar a transição agora. Nos próximos dias, eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo”, diz Weintraub em um vídeo ao lado de Bolsonaro, sem explicar, no entanto, o que motivou sua saída da pasta. O agora ex-ministro diz apenas que assumirá um cargo no Banco Mundial. Essa é a 12ª troca do governo Bolsonaro.

Assessores e conselheiros mais próximos de Jair Bolsonaro defendiam a saída de Weintraub desde a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que o agora ex-ministro chamava os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de “vagabundos” e defendia suas prisões. A situação política dele piorou no último domingo, quando ele se participou de um ato contra o Supremo e o Congresso com defensores do governo e, em uma conversa com um participante, afirmou que já havia dito “o que faria com esses vagabundos”, em uma referência à reunião. O presidente Bolsonaro, depois, afirmou que o ministro não havia sido “muito prudente” ao participar do ato.

As falas polêmicas contra o STF fizeram com que o agora ex-ministro passasse a ser investigado no inquérito do STF sobre os esquemas de disseminação de notícias falsas e ofensas contra magistrados da Corte e demais autoridades. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Weintraub fosse ouvido, mas, quando a Polícia Federal compareceu ao Ministério da Educação, ele preferiu ficar em silêncio. O ministro da Justiça, André Mendonça pediu ao STF que o colega fosse excluído da inquérito, mas, em votação na quarta-feira (17), o habeas corpus foi rejeitado por 9 votos a 1.

Weintraub ocupava o cargo desde abril de 2019, quando o assumiu após da demissão de Ricardo Vélez Rodriguez após pouco mais de três meses de gestão. Antes de ser nomeado ministro, ele ocupava o posto de secretário-executivo da Casa Civil, ministério que à época era comandado por Onyx Lorenzoni.

