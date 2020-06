Queiroz foi encontrado em um imóvel de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro que na quarta-feira (17) estava no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse do ministro das Comunicações.

Além de ser advogado do senador Flávio Bolsonaro, Wassef fez a defesa do presidente Jair Bolsonaro no caso da facada durante a campanha eleitoral em 2018, em Juiz de Fora (MG), e também no caso do depoimento do porteiro do condomínio na Barra da Tijuca, no Rio.