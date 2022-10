Rio Grande do Sul Debate na TV Pampa entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul é nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Ao vivo, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni ficarão frente à frente na TV Pampa e canais digitais do grupo, a partir das 22h. (Foto: Reprodução)

No dia 30 de outubro (domingo), os eleitores gaúchos decidirão em segundo turno quem será o governador do Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos. A TV Pampa faz mais uma vez a sua parte no processo democrático, promovendo um debate entre os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) nesta quinta-feira (20), a partir das 22h.

O encontro terá mediação do comunicador Paulo Sérgio Pinto e transmissão ao vivo pelas quatro emissoras e mais de cem retransmissoras da TV Pampa em todo o Estado.

Além da TV Pampa, a Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) transmitirá o debate, assim como será possível acompanhar a atração no youtube, sites, redes sociais e aplicativos dos veículos do grupo. O resultado é uma ampla cobertura multimídia, com atualização permanente no portal osul.com.br e reportagem completa no jornal “O Sul”.

Serão três blocos que totalizam uma hora e meia, tempo durante o qual os postulantes ao cargo máximo do Executivo no Rio Grande do Sul poderão apresentar e discutir suas propostas.

No primeiro segmento, Leite e Onyx terão 3 minutos – cada um – para as apresentações. Em seguida, passarão por seis rodadas de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, com temática livre. Já na parte final da atração, será a vez das considerações finais, novamente com 3 minutos.

As ordens de abertura, do encerramento e das perguntas do debate foram definidas por sorteio, em reunião entre a Rede Pampa e representantes de Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni.

“A Rede Pampa busca promover o enfrentamento das propostas de uma forma inovadora, ágil e atraente ao público, concedendo o tempo adequado para que os candidatos detalhem suas ideias e planos de governo”, ressalta a diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas.

(Marcello Campos)

