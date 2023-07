Esporte Debinha é a grande esperança de gols da Seleção Brasileira na Copa feminina

Pelo Brasil, ela tem 58 gols – 29 apenas nos últimos quatro anos. Foto: Thaís Magalhães/CBF

O Brasil fará sua primeira partida contra o Panamá na próxima segunda-feira (24), às 8h (de Brasília), e terá no comando do ataque Debinha, uma centroavante com larga experiência fora do País.

A artilheira do Brasil precisou superar vários desafios para conquistar a vaga no elenco que lutará pelo primeiro título mundial da sua história. No entanto, o primeiro deles veio logo em casa: ela precisou convencer a própria mãe, Neuza, a deixá-la jogar futebol nas ruas e campinhos de Brazópolis (MG), sua cidade natal. Coube ao pai, Caetano, ajudar no convencimento.

Depois que dobrou a mãe, superar adversárias era o de menos. Mas não quer dizer que foi fácil. A qualidade da artilheira era tanta que ela logo recebeu proposta para jogar fora do País. Seu primeiro destino foi a gelada Noruega.

“Foi bem difícil para mim no começo. Para mim, estar saindo do Brasil um país tropical, indo para a Noruega (…) bem frio. E eu não falava inglês, muito menos norueguês”, relembrou.

Os gols, no entanto, abriram as portas do mundo para Debinha. Artilheira “tipo exportação”, ela ainda foi para China e Estados Unidos, onde atua pela segunda equipe. É uma das oito atletas brasileiras que atuam em solo americano, e das 88 brasileiras que movimentaram o mercado europeu – mais que o Brasil só os EUA transferiram mais atletas, com 164 negociações.

Aos 31 anos, Debinha envergará mais uma vez a camisa amarela em uma Copa do Mundo, a sua segunda da carreira. Pelo Brasil, ela tem 58 gols – 29 apenas nos últimos quatro anos. A experiência internacional, para ela, é determinante para os bons números.

“Acho que vale a pena você sair um pouco do seu país, aprender escolas diferentes, porque a intensidade aqui fora é um pouco, o nível é um pouco maior do que no Brasil. (…) Nos estrutura muito para chegar na seleção e poder desempenhar um bom papel”, avaliou.

Facultativo

O Ministério da Gestão e Inovação vai publicar uma portaria para permitir a adoção de ponto facultativo para servidores públicos federais nos dias de jogos da Seleção Brasileira feminina de futebol durante a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O torneio ocorre entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

