Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Deborah Secco com sua filha, Maria Flor, e o marido Hugo Moura. (Foto: Reprodução)

Deborah Secco, que acaba de finalizar as gravações de “Salve-se quem puder”, encontrou tempo na rotina atribulada para interagir com os fãs nas redes sociais e comentar as travessuras de Íris, sua personagem em “Laços de família”. Em declarações à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz conta que o papel tem um peso em sua carreira.

Por esse motivo, durante alguns anos, ela até guardou um objeto que remetia à vilã: “Por anos, eu guardei o macacão da Íris. Um macacão vermelho que ela usou na cena da morte da Ingrid (Lilia Cabral). Com o passar dos anos, a roupa parou de caber. Em algum momento, eu doei”.

Nas últimas semanas, a hashtag “Judas Day” ficou nos trending topics do Twitter devido à exibição da cena em que a personagem de Deborah escreve a ofensa no espelho de Camila (Carolina Dieckmann). A atriz opina sobre o triângulo amoroso que envolve Helena (Vera Fischer), Camila e Edu (Reynaldo Gianecchini).

“Hoje, mais do que nunca, a gente tem esse entendimento de que a errada não é só a Camila. Edu é muito errado também. Mas hoje, mais do que tudo, depois de errar com a vida, a gente vai evoluindo e amadurecendo. Hoje tenho total entendimento de que homem comprometido, para mim, é mulher. Principalmente sendo comprometido com alguém próximo, uma mãe, uma irmã, uma amiga… Camila errou bastante. E o Edu, também, por se envolver com a filha da mulher com quem ele estava. Todos podiam ter conversado antes. Realmente, a Camila foi uma Judas”, disse.

Com 20 anos na época da gravação da novela, Deborah, hoje com 41 anos, vivia uma outra fase na carreira e na vida pessoal. Ao olhar para trás, ela diz qual conselho daria à jovem: “Eu diria para ela aproveitar todas as histórias. História para contar é o que a gente leva da vida, nossas experiências. Eu diria para ela aproveitar muito a vida”.

A filha da atriz, Maria Flor, de 5 anos, fruto do casamento com o ator Hugo Moura, segue seus passos. Recentemente, gravou “Salve-se quem puder”, que marcará a estreia na TV: “Ela adorou participar da novela, mas é muito novinha ainda. Para ela, tudo é uma brincadeira. Acho que ela não tem ainda ideia da seriedade disso tudo”.

Outra estreia foi protagonizada por Deborah há alguns meses. Ela apresentou pela primeira vez um programa para a internet, “Liberdade vem de dentro”, que falava sobre sexualidade feminina.

“Eu adorei apresentar no canal do GNT, me diverti muito. Era um programa que tinha muito a ver comigo. Não tenho planos de apresentar novamente, mas eu gostaria. Seria uma experiência legal fazer algo neste sentido. Ouvi mulheres dizendo que escutar sobre o tema abriu os olhos delas, trouxe autoconhecimento. Elas passaram a não se sentir sozinhas na ausência do prazer em determinados momentos ou na vergonha, no medo. Acho de suma importância a gente poder falar sobre isso. A sexualidade foi oprimida por tanto tempo. A gente foi ensinada a achar que nosso prazer é pecado, errado. E nosso prazer é tão genuíno, necessário. É importante tirar esse tabu, fazer com que esse assunto se torne cotidiano”, contou.

