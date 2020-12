Variedades “Me vejo uma senhora”, diz Maria Fernanda Cândido aos 46 anos

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Maria Fernanda é mãe de Thomas, de 14 anos, e Nicolas, de 12 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

No ar na reprise de “A força do querer”, a atriz Maria Fernanda Cândido falou sobre a sua carreira e como teve que batalhar para chegar onde chegou.

“Hoje, me vejo já uma senhora. Eu tenho filhos adolescentes, e, assim, as coisas estão aí ainda, tudo está aí… Eu me sinto muito viva, com uma fome ainda muito grande. Então, essa construção (profissional) vai durar até o meu último respiro. Essa é a sensação que eu tenho… (…) E, não é fácil. Nada cai no colo da gente. Embora, Claro, as pessoas sempre vão ter essa imagem: ‘ai como ela é sortuda. Aí para ela, né, as coisas são fáceis’. Mas, é muito ralação. É muito trabalho”, disse a atriz numa live neste sábado (19) no YouTube.

Ela é mãe de Thomas, de 14 anos, e Nicolas, de 12 anos, fruto do seu relacionamento com Petrit Spahira, com quem é casada desde 2005. No papo, Maria Fernanda falou, ainda, sobre como o interesse pela educação fez com que ela alcançasse os seus conhecimentos atuais.

“Hoje, eu tenho essa coisa de falar idiomas: eu falo inglês, falo francês, italiano e falo português. Ótimo, são quatro línguas. Mas, por exemplo, esse francês que eu tive na escola, muitos colegas que estudaram comigo não falam nada de francês. Eu agarrei aquele francês de uma maneira tão voraz que com o pouco você faz o muito. Foram apenas três anos de estudo de francês. Mas eu tirei até a ultima gota do que eu podia tirar”, comentou.

Ela explicou, também, um pouco das suas referências na profissão: “Eu sou uma coletadora. Eu vou coletando e vou juntando livros, músicas, objetos, personagens, figurinos, adereços, cartas… A minha vida é muito assim. As minhas coisas, elas estão sempre assim em volta de mim. Eu sou muito cercada por tudo isso e, em determinado momento, essas peças se cruzam… (…) Eu sou uma pessoa, também, que respeita esse tempo. Eu releio obras”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades