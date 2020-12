Variedades Caroline Celico anuncia noivado com Eduardo Scarpa

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Incluenciadora divulgou novidade na manhã deste sábado em seu perfil no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Caroline Celico anunciou na manhã deste sábado (19) estar noiva do empresário Eduardo Scarpa, sobrinho de Chiquinho Scarpa. A influenciadora digital e ex-mulher do ex-jogador Kaká publicou uma foto em seu perfil no Instagram mostrando o anel de diamantes que ganhou para a ocasião.

“O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Feliz em compartilhar nossa felicidade também com vocês! Obrigada por todo carinho que sempre nos deram por aqui!”, escreveu ela na legenda.

“Temos a parte que conta muito, queremos que dê certo para sempre. E vamos nos esforçar muito para termos sempre comunhão com a leveza e transparência da nossa relação! Acredite, sonhos se renovam, renascem e se realizam!”, finalizou.

Eduardo também publicou uma mensagem nas redes sociais se declarando para Caroline ao falar sobre o noivado.

“Minha vida ganhou um novo significado, sempre soube que era você. A felicidade e a certeza de querer uma vida ao seu lado sempre foram tantas, que me considero uma pessoa de sorte de ter você ao meu lado. Meu amor por você já começou há muito tempo e jamais acabará. Nossa história fica cada vez mais solida e nosso amor só cresce. Este é apenas o início de um longo e feliz caminho ao seu lado. Te amo”, escreveu.

Caroline e Eduardo começaram a namorar em 2016, dois anos após ela se separar de Kaká, com quem tem dois filhos.

