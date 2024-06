Economia Decisão de manter a taxa Selic em 10,50% mostra independência de Gabriel Galípolo, indicado por Lula no Copom

O nome do diretor de política monetária do Banco Central (foto) é cotado pelo petista para substituir Campos Neto. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de manter a taxa Selic (básica de juros) em 10,50% ao ano mostra a independência de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do comitê. O nome do diretor de política monetária do BC é cotado pelo petista para substituir Campos Neto, o atual presidente, que tem mandato até 31 de dezembro deste ano.

A decisão em manter a taxa básica de juros em 10,50% foi unânime: 9 votos a 0.

As leituras do mercado, a partir de agora, vão precisar considerar essa unanimidade. Galípolo, no dia seguinte à fala do presidente da República, que disse que “o comportamento do Banco Central é a única ‘coisa desajustada’ que há no País”, vota pela manutenção da Selic. Isso é sinal de independência.

Portanto, quem no mercado financeiro fizer a avaliação de que uma gestão com o Galípolo à frente será influenciável pelo governo, terá que se lembrar dessa reunião do Copom, porque foi uma decisão difícil para ele tomar.

Além disso, o mercado precisa avaliar que a decisão foi unânime, mostrando que o comitê, que tem indicados por Lula, não faz o que o governo quer. O comitê faz o que entende ser o melhor para o controle da inflação.

O Copom é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por oito diretores da autarquia.

A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo BC para controlar a inflação. A taxa influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações.

Expectativa do mercado

Desde a semana passada, o mercado financeiro deixou de estimar um corte na taxa básica de juros na reunião do Copom de junho. Até então, as instituições financeiras projetavam uma redução de 0,25 ponto percentual no juro básico, para 10,25% ao ano – estimativa que foi abandonada.

O relatório “Focus”, divulgado na última segunda-feira (17) pelo Banco Central, ouviu mais de 100 instituições financeiras, na semana passada, sobre as projeções para a economia.

O resultado mostrou que a maioria dos bancos também deixou de estimar corte nos juros no restante deste ano. A projeção é que a taxa fique estável em 10,50% ao ano até o fim de 2024.

Reuniões restantes

O Copom costuma se reunir a cada 45 dias para definir o patamar da Selic. Em 2024, o colegiado vai se reunir mais quatro vezes:

* 30 e 31 de julho;

* 17 e 18 de setembro;

* 5 e 6 de novembro;

* 10 e 11 de dezembro.

