Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

A expectativa é de que cerca de 50 mil torcedores estejam presentes na Arena, em Porto Alegre, às 21h30min Foto: Lucas Uebel/Grêmio Avançar significa garantir mais de R$ 3 milhões em premiação e manter vivo o sonho continental. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (23), Porto Alegre amanheceu em clima de decisão. O Grêmio precisa reverter o placar de 2 a 0 sofrido diante do Alianza Lima, do Peru, para seguir vivo na Conmebol Sul-Americana. A expectativa é de que cerca de 50 mil torcedores estejam presentes na Arena, em Porto Alegre, às 21h30min, apoiando o tricolor na busca pela classificação às oitavas de final da competição e garantindo R$ 3,3 milhões.

Um fator que joga a favor do time gaúcho é seu histórico no torneio: o Grêmio jamais perdeu duas partidas consecutivas na Sul-Americana e apresenta um aproveitamento de 64% como mandante. Em 14 jogos em casa, venceu nove, perdeu apenas três e marcou 26 gols — uma média de 1,85 por jogo, quase o necessário para igualar o placar agregado.

O Alianza Lima, por sua vez, costuma enfrentar dificuldades longe do Peru. Em seis jogos fora de casa, venceu apenas uma vez, sofreu quatro derrotas e marcou apenas dois gols. Apesar da desvantagem no placar, os números mostram que o Grêmio tem totais condições de buscar a virada e conquistar a vaga para enfrentar o Universidad Católica, do Equador nas oitavas de final.

O momento recente da equipe brasileira, no entanto, não é dos melhores. O Grêmio vem de três partidas sem vitória: um empate e uma derrota pelo Campeonato Brasileiro e o revés contra o Alianza Lima na Sul-Americana, marcando apenas dois gols e sofrendo sete nesse período.

Já os peruanos, nos últimos três compromissos, somaram uma vitória, uma derrota e um empate, mantendo saldo de gols zerado. Os dois gols recentes foram marcados contra o próprio Grêmio; os outros dois foram sofridos na derrota para o Cusco, pela liga peruana, onde ocupam atualmente a décima sexta posição.

Desfalques:

No Grêmio, o técnico não poderá contar com Monsalve (luxação no ombro direito), João Pedro (fratura no tornozelo esquerdo), Rodrigo Ely (ruptura de ligamento no joelho esquerdo) e Cuéllar (lesão na coxa direita).

Já o Alianza Lima terá as ausências de Pablo Lavandeira (lesão no tendão) e Pablo Ceppelini (suspenso por xenofobia). Alan Cantero, que deixou o gramado na partida de ida com desconforto muscular na coxa, segue como dúvida.

Prováveis escalações:

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi e Alysson; Amuzu, Cristian Olivera e Braithwaite.

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Cari, Gaibor e Castillo; Guerrero e Cantero (Sergio Peña).

