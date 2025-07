Economia Senadores brasileiros vão se reunir com empresários e parlamentares americanos nos Estados Unidos para negociar tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), se reuniu, virtualmente, nesta quarta-feira (23), com ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para acertar detalhes da viagem de senadores brasileiros aos Estados Unidos, na tentativa de evitar o aumento de tarifas sobre produtos nacionais.

A viagem ocorrerá entre os dias 28 e 30 de julho. No primeiro dia, os senadores irão de reunir com empresários, no segundo, vão se encontrar com parlamentares americanos.

“Vamos nos reunir com empresários americanos e brasileiros. Vamos nos reunir com parlamentares americanos, para mostrar a intenção de estreitar a relação com os Estados Unidos, não pode ficar fria do jeito que está”, disse o senador em vídeo.

Participam da comitiva:

Senadora Tereza Cristina (PP-MS)

Senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Senador Jaques Wagner (PT-BA)

Senador Esperidião Amin (PP-SC)

Senador Rogério Carvalho (PT-SE)

Senador Fernando Farias (MDB-AL)

Senador Carlos Viana (Podemos-MG)

Na semana passada, o encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, procurou parlamentares brasileiros na tentativa de arrefecer os ânimos diante das ameaças de tarifaço pelo presidente americano Donald Trump.

Na reunião desta manhã, de acordo com a senador Trada, o chanceler Mauro Vieira detalhou os esforços recentes do governo brasileiro em interlocuções com o setor privado norte-americano e com autoridades do Tesouro dos Estados Unidos, em articulação conduzida por diferentes ministérios.

Vieira ressaltou ainda que, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos mantiveram superávit de US$ 410 milhões na balança com o Brasil e que a complementariedade entre as economias tem sido sistematicamente apresentada aos EUA.

