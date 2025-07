Rio Grande do Sul Comércio gaúcho tem boa oportunidade para impulsionar vendas com o Dia dos Avós

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Os presentes mais procurados por filhos e netos nessa data são aqueles que passam a sensação de apreço e de respeito pela trajetória de vida dos avós Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com forte apelo emocional, valorização da família e afeto, o Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, é uma data que está conquistando um forte espaço no calendário do comércio gaúcho e brasileiro. Mesmo não tendo o impacto de ocasiões como o Dia das Mães ou Dia dos Pais, o Dia dos Avós, há algum anos, representa uma oportunidade interessante para que os empreendimentos comerciais impulsionem suas vendas ao longo desta semana.

O presidente da FCCS – RS (Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul), Vitor Augusto Koch, destaca que o Dia dos Avós está recebendo, a cada novo ano, uma atenção maior de parte dos consumidores, que buscam comprar os presentes destinados aos vovôs e vovós.

“Com certeza o Dia dos Avós está ganhando peso no calendário do comércio, levando os lojistas a realizarem ações especiais que conquistem os consumidores nesse período do mês de julho. Existe um contexto emocional forte nessa data, transmitindo atenção, afeto e carinho para os homenageados, além de ressaltar os valores familiares. Por isso, temos observado que as vendas direcionadas para essa data crescem a cada ano que passa”, afirma Vitor Augusto Koch.

Os presentes mais procurados por filhos e netos nessa data são aqueles que passam a sensação de apreço e de respeito pela trajetória de vida dos avós. Entre eles, kits de cuidados especiais, roupas, calçados, flores, cestas de café da manhã, perfumes e cosméticos, além de itens mais tecnológicos, como smartphones e tablets.

Segmentos como restaurantes, hotéis e hospedagem também deverão ter bom movimento neste Dia dos Avós de 2025, ainda mais que a data ocorre em um sábado, convidando as pessoas para almoços e jantares fora do lar e passeios turísticos que podem durar todo o final de semana.

O presidente da FCCS-RS destaca, também, o crescimento da população idosa no Brasil. Levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizado em 2023, mostrou que o país contava com cerca de 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que deve dobrar até 2050. E esse aumento da longevidade acaba por impulsionar uma geração de consumidores 60+ mais atenta, ativa, conectada e exigente em relação ao que procura quando realiza compras.

“Existem estudos que mostram que as pessoas com mais de 60 anos movimentam cerca de US$ 7,1 trilhões anuais em nível mundial, com certeza um indicador que merece análise especial de quem atua em áreas como comércio, serviços e turismo.Já no Brasil, esse público responde por quase 20% do total de consumo do país. Assim, é fundamental que as empresas se preparem para atuar em mundo com população mais velha e olhem isso com muita atenção”, avalia Vitor Augusto Koch.

Hoje, no Brasil, estima-se que existam cerca de 75 milhões de avós. Um aspecto a ser lembrado nesse cenário, é que nem todos estão inserido na faixa etária dos 60 anos. Muitos adquirem essa condição em idades menores, como 40 e 50 anos, o que leva muitos avôs e avós a terem uma vida mais ativa e autônoma, não dependendo de filhos e netos para fazerem escolhas como compras e viagens, por exemplo.

Por fim, como ações para incrementar as vendas na data, a FCCS-RS sugere que os lojistas lembrem aos seus clientes, via contato direto e em suas redes sociais, sobre o Dia dos Avós e a importância de presenteá-los. Outro aspecto é apostar em produtos que causem emoção e expressem sentimentos, além de ofertar uma variedade de artigos que proporcionem mais opções de escolha ao consumidor.

