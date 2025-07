Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Santos em jogo que pode mudar os rumos na tabela do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Inter busca a terceira vitória consecutiva e briga pelo G10 no Brasileirão

Nesta quarta-feira (23), às 21h30min, Santos e Inter se enfrentam na Vila Belmiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo promete tensão e intensidade, já que ambos os clubes vivem momentos delicados na tabela e encaram o confronto como uma verdadeira decisão.

O Santos ocupa atualmente a 17ª colocação, com 14 pontos, e segue dentro da zona de rebaixamento. Um simples empate pode ser suficiente para tirar o alvinegro do Z-4, mas, em caso de vitória, a equipe paulista ultrapassa o Inter, que soma 17 pontos e está na 12ª posição.

O colorado, por sua vez, tenta manter a boa sequência após vencer Vitória e Ceará por 1 a 0 nas duas últimas rodadas. Dependendo do resultado e da combinação da rodada, o Inter pode chegar até a 9ª colocação, superando Corinthians, Ceará e Atlético Mineiro.

O histórico recente entre os clubes carrega marcas profundas: em 2023, o Inter aplicou uma goleada histórica de 7 a 1 sobre o Santos no Beira-Rio, resultado que simbolizou o rebaixamento santista naquela temporada. Na Vila Belmiro, porém, o último encontro terminou empatado em 1 a 1.

Desfalques:

Santos: Não conta com o volante Tomás Rincón, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Mirassol.

Inter: No colorado, o técnico Roger Machado terá desfalques importantes. Fernando está fora após romper o ligamento cruzado posterior do joelho direito. O atacante Vitinho também não joga, devido a uma fratura no cotovelo esquerdo. Assim como Fernando, Bruno Gomes sofreu uma grave lesão — desta vez no joelho esquerdo — com ruptura do ligamento cruzado anterior. O último desfalque é Lucca Drummond, que sofreu a mesma lesão do lateral Bruno Gomes, porém no joelho direito.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Escobar), João Basso, Luan Peres e Souza; Diego Pituca (Arão), Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

