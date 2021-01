Brasil Decreto do governo do Amazonas confirma a suspensão do Enem no Estado por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

As provas começam neste domingo nos outros Estados brasileiros

O governo do Amazonas publicou um decreto na quinta-feira (14) que confirma a suspensão das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no Estado.

Devido ao estado de calamidade pública em decorrência do aumento de casos de Covid-19, as provas não poderão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro – datas em que ocorrerão no restante do País.

O Amazonas vive uma crise sanitária sem precedentes, com caos no sistema de saúde, leitos lotados e hospitais sem oxigênio. Pelo menos 235 pacientes do Amazonas devem ser levados a outros Estados para receber atendimento médico, segundo o governador Wilson Lima.

