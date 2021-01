Brasil Aviões da Força Aérea Brasileira levam cilindros de oxigênio para Manaus

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Amazonas enfrenta um colapso no sistema de saúde Foto: Divulgação Amazonas enfrenta um colapso no sistema de saúde. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) carregados com cilindros de oxigênio chegaram a Manaus (AM) no início da madrugada desta sexta-feira (15). As aeronaves partiram de Guarulhos (SP).

O sistema de saúde amazonense entrou em colapso após as internações por Covid-19 no Estado baterem recorde. Sobrecarregados, os hospitais ficaram sem oxigênio para os pacientes. Médicos transportando cilindros nos próprios carros para levar a hospitais e familiares tentando comprar o insumo foram algumas das cenas registradas na quinta-feira (14) em Manaus.

Pacientes começaram a ser levados para outros Estados. Cemitérios estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas para abrigar os corpos.

De acordo com informações da FAB, os dois aviões Hércules que levaram os cilindros para Manaus decolaram na noite de quinta-feira. O último voo saiu por volta das 20h30min, com seis cilindros de oxigênio. No total, 386 cilindros foram transportados, com peso total de mais de 18 toneladas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil