Rio Grande do Sul Hospital de Taquara reabre 14 leitos clínicos pelo Sistema Único de Saúde

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Segundo o governo gaúcho, ainda está programada a entrega de mais 14 leitos nas próximas semanas Foto: Divulgação

O Hospital Bom Jesus, em Taquara, no Vale do Paranhana, reabriu nesta semana 14 leitos clínicos para o atendimento de pacientes por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), após reforma na área da unidade de internação.

A instituição tem 38 leitos clínicos em atividade, 14 leitos de saúde mental, dez de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para atendimento de pacientes sem coronavírus e 11 leitos de UTI exclusivamente para Covid-19.

Segundo o governo gaúcho, ainda está programada a entrega de mais 14 leitos nas próximas semanas. O Hospital Bom Jesus atende as especialidades de oncologia, cirurgia geral e saúde mental.

“O hospital passou por uma revitalização dos leitos clínicos para garantir melhor acolhimento aos pacientes. Com essa entrega, quem necessitar de internação clínica poderá permanecer no próprio hospital, sem necessidade de transferência para outra instituição da região”, disse a chefe da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, Ane Beatriz Silva Nantal.

