Por Leandro Mazzini | 3 de junho de 2022

O texto do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 6/2022) chama a atenção ao propor a abertura de crédito (R$ 939 mil) para “a aquisição de urnas eletrônicas para a recomposição do parque tecnológico de urnas que atualmente encontra-se ‘defasado’, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”. O pedido de recursos suplementares chegou ao Congresso em mensagem e ofício assinados pelos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência da República). A proposta aguarda designação de relator na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

Fachada

Além da compra de urnas, o PLN abre crédito suplementar de R$ 11,45 milhões para obras da Justiça. Mais de R$ 1,5 milhão será para “harmonização” da fachada do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia.

Flexível

Antes relutante, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) se mostra mais flexível à possibilidade de assumir à vice na chapa presidencial encabeçada pela colega Simone Tebet (MDB). A expectativa é de que a dobradinha seja confirmada na próxima semana.

Excessos

Deputados querem botar um freio no que chamam de “excessos” do Tribunal de Contas da União (TCU). Foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento requerimento do deputado AJ Albuquerque (PP-CE) com pedido para que a Corte de Contas pare de expedir medidas que suspendam obras e serviços públicos sem antes ouvir o Congresso Nacional.

Cautelares

Nos últimos anos, cresceu o valor de investimentos suspensos por medidas cautelares do TCU. Em 2020, foram bloqueados R$ 12,9 bilhões; em 2021, houve um salto para R$ 93 bilhões em investimentos suspensos.

Palanque

O PSB no Rio Grande do Sul dará palanque ao presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE), a despeito da aliança nacional com o PT. A presença de Lula no Estado nos últimos dias azedou ainda mais as tratativas para tentar demover Beto Albuquerque da candidatura ao governo do Estado.

De novo

Tempos atrás, o ex-presidente Lula anunciou que vai demitir militares de cargos comissionados. Foi o estopim para aumentar ainda mais sua rejeição por integrantes das Forças Armadas. Agora, ao afirmar que o PSDB “acabou”, o petista rompe elos que poderiam levar a uma frente ampla para a disputa presidencial.

Vitais

Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) cita a pandemia do covid-19 e o surto de dengue ao criticar o recente corte orçamentário pelo governo nas áreas de Saúde, Educação e da Ciência e Tecnologia. Para o parlamentar, “trata-se da última ação do governo Bolsonaro contra setores vitais do país”.

Riba

O Ministério da Economia prestou homenagem ao jornalista Ribamar Oliveira ao dar o nome do profissional ao Comitê de Imprensa do Bloco P da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Com mais de 40 anos de profissão, o Riba, como era conhecido, morreu há um ano, depois de lutar por 50 dias contra o covid.

Geração pandemia

Relatório do FMI indica que as perdas de aprendizagens ocasionadas pelo fechamento das escolas durante a pandemia pode diminuir a renda em até 9,1% dessa geração de alunos, ao longo da vida. O estudo coloca o Brasil como o terceiro pior desempenho considerando apenas os países do G20.

Inadimplência

A Caixa Econômica e o Ministério do Desenvolvimento Regional batem cabeça e não informam o índice de inadimplência do programa Casa Verde Amarela. Procurados pela Coluna, o banco e o ministério do Governo atribuem um ao outro a responsabilidade pela divulgação dos dados que não foram apresentados até o fechamento desta edição.

Eletrobras

Entidades que integram a campanha Salve a Energia realizam Ato Nacional em Defesa da Eletrobras Pública em 13 de junho. A data, dois dias após a empresa completar 60 anos, é a mesma prevista para a negociação das ações nas bolsas de São Paulo e Nova York.

