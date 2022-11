Acontece Defensoria Pública e acesso à justiça é o tema do 9º Prêmio ADPERGS de Jornalismo

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Na última edição, a premiação registrou mais de 130 inscrições. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Prêmio de Jornalismo da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul (ADPERGS) chega a sua 9ª edição. Neste ano, o tema proposto é “Defensoria Pública e acesso à justiça”, em reportagens e matérias que abordem a atuação de Defensores(as) Públicos(as) na garantia de direitos e acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Concorrem trabalhos de jornalistas profissionais e estudantes de jornalismo de todo o país. As inscrições foram encerradas no dia 16 de novembro de 2022 e os finalistas serão divulgados no site da ADPERGS no dia 09 de dezembro. A cerimônia de premiação está prevista para 12 de dezembro.

Em visita à Rede Pampa nesta terça-feira (29), o presidente da Associação, Dr. Mário Rheingantz, concedeu uma entrevista à Rádio Pampa sobre a premiação que, segundo ele, “busca valorizar o profissional de imprensa e o seu compromisso com a cidadania e a educação em direitos humanos, mostrando o serviço essencial da Defensoria Pública e a atuação das Defensoras e Defensores Públicos na garantia dos direitos da população”.

Os primeiros lugares de cada categoria receberão prêmio no valor de R$ 2 mil e os segundos colocados ganharão prêmio no valor de R$ 1 mil. Já na categoria universitária, o primeiro lugar receberá o valor de R$ 1 mil e o segundo colocado receberá R$ 500,00. Ainda, todos os vencedores ganham troféu e certificado.

Podem participar da premiação jornalistas registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com trabalhos publicados no período entre outubro de 2021 a novembro de 2022, nas categorias “Texto”, “Áudio”, “Vídeo”, “Fotojornalismo” e “Universitária”. Os estudantes de jornalismo podem concorrer em qualquer categoria.

O 9º Prêmio ADPERGS de Jornalismo conta com a participação de representantes da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors) e da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) no julgamento das reportagens.

