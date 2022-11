Acontece Carrinho Agas 2022 premia 43 empresas e personalidades do setor supermercadista

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Agraciados foram eleitos pelos 250 maiores supermercados do estado. Foto: Larry Silva Foto: Larry Silva

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) entregou, na noite desta segunda-feira (28), o tradicional prêmio Carrinho Agas a 43 empresas e personalidades escolhidas pelos supermercadistas gaúchos como aquelas que mais se destacaram em suas atividades ao longo deste ano. A apuração dos ganhadores levou em conta critérios como share de mercado, capacidade de inovação, cumprimento de prazos de entrega e relacionamento com os varejistas, avaliando desde pequenas empresas regionais a multinacionais de diferentes segmentos.

Entre os agraciados de 2022, destacam-se a Nestlé, maior vencedora da história do Carrinho, neste ano escolhida o Melhor fornecedor de Cafés e Matinais, chegando a 37 troféus, e a Marquespan, de Gravataí, única estreante entre os agraciados, que é vencedora na disputada categoria de Melhor fornecedor de Pães e Salgados Congelados.

Do total de agraciados, 38 são fornecedores do ramo varejista eleitos pelos supermercadistas gaúchos, e cinco são personalidades apontadas pela diretoria da Agas para receberem menções de destaque por sua liderança e atuação modelar em diferentes segmentos da sociedade. O primeiro homenageado foi o Gerente de Vendas do Ano, que neste ano é Clovis Gusso, da Tramontina, responsável por canalizar as vendas dos mais de 22 mil itens que carregam a marca gaúcha para todo o estado.

“A Tramontina é uma embaixadora do Rio Grande do Sul no mundo, levando a excelência da indústria gaúcha a todos os continentes. Nos supermercados do estado, Clovis Gusso é um dos principais responsáveis por termos a honra destes produtos à disposição dos nossos consumidores, reconhecidamente o público mais exigente do Brasil. Trata-se de um gerente de vendas que tem o poder de relacionamento dos antigos vendedores e uma capacidade de inovação e atualização notável”, explica o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo.

O segundo homenageado da noite foi Oscar Rodrigues, diretor do Grupo Líder, do Pará, que abrange um conglomerado de supermercados, farmácias, shoppings centers e laboratórios de exames de referência na sua região. Junto de seu pai e quatro irmãos, o vencedor do prêmio de Reconhecimento Agas iniciou suas atividades comercializando produtos junto a populações ribeirinhas no interior do estado paraense com uma pequena frota de quatro embarcações. Sua visão de negócio e capacidade de trabalho fizeram da empresa uma das 20 maiores do ramo supermercadista no Brasil.

“Oscar Rodrigues traz na sua trajetória o DNA de sua região, um retrato dos diferentes formatos de negócio, culturas e oportunidades, dos diferentes Brasis dentro de um mesmo país. Sua atuação como comerciante é inquestionável, mostrando que a força do trabalho é a mola propulsora para todos nós. Além disso, é um verdadeiro embaixador do Pará em todas as suas manifestações, reforçando a importância da regionalização para o setor supermercadista”, sublinha Longo.

Já o Empresário do Ano é Celso Rigo, natural de São Borja e diretor-presidente da Pirahy Alimentos, conhecida pela marca de arroz Prato Fino. “Como empresário, une tradição e tecnologia, sendo referência no beneficiamento do arroz. Sua atuação social e filantrópica é muito destacada. Construiu diversas comunidades espíritas e casas de recuperação de dependentes químicos, investiu para a criação do Instituto Materno-Fetal Celso Rigo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a mais completa estrutura da América Latina, e colabora para o desenvolvimento da economia de sua região. É um empresário-modelo”, justifica o presidente da Agas.

Para a tradicional categoria de Personalidade Pública do Ano, a Associação outorgou o Carrinho Agas 2022 ao comunicador Lauro Quadros, que atuou 55 anos na imprensa gaúcha, além de ser cofundador e até hoje presidente do Conselho de Administração do Instituto do Câncer Infantil do RS. “Lauro Quadros é um espelho para as novas gerações de jornalistas, construindo sua carreira com imparcialidade e isenção mesmo nos momentos mais delicados da história do Rio Grande. Sua atuação social marcante à frente do Instituto do Câncer Infantil possibilitou milhares de vidas salvas, além de um sem-número de famílias confortadas em momentos de dificuldade na batalha contra a doença. Seu espírito bondoso alia-se à excelência de sua atuação profissional, tornando-o referência para todos nós”, reforça o dirigente.

Medalha Marcello Zaffari

Um dos momentos mais aguardados do Carrinho Agas 2022 foi a outorga da Medalha Marcello Zaffari, a mais alta honraria concedida pela entidade para supermercadistas. O prêmio visa distinguir os empresários do ramo de supermercados que melhor personificam a força de trabalho do varejo, o engajamento social com a comunidade e o bom relacionamento com os fornecedores, que tradicionalmente compõem a figura do supermercadista-modelo, a exemplo da figura de Marcello Zaffari.

Neste ano, o homenageado com a distinção foi o gaúcho Ademar Pedro Cappellari, diretor do Centershop Supermercados. “Cappellari é uma unanimidade no setor, por sua liderança simples, serena e totalmente visionária dentro do segmento. Oriundo da região Norte do estado, berço de grandes supermercadistas, ele nos ensina diariamente sobre gestão e varejo, mas sobretudo sobre altivez, retidão e caráter exemplar. É um dos nossos gurus”, conta Longo.

Posse Agas Jovem

A Associação aproveitou a presença de fornecedores, supermercadistas e autoridades para empossar, durante a ocasião, a nova diretoria do Agas Jovem, departamento da entidade que congrega novas lideranças, de 16 a 39 anos. Criado em 2003, o Agas Jovem congrega mais de 220 membros e realiza ações periódicas com vistas à capacitação e desenvolvimento destes jovens. “É um formato modelar para todo o Brasil, que já levamos a outras associações estaduais para desenvolver. Além de novos gestores para as empresas do setor, este grupo desperta o espírito associativista, garantindo a continuidade do trabalho desenvolvido pela Agas para as próximas gerações.”

A nova diretoria do Agas Jovem, que comandará o biênio 2023-24, é capitaneada por duas mulheres: a supermercadista Roberta Barreto, dos Supermercados Codebal, de Eldorado do Sul, será a presidente, enquanto Júlia Zaleski Fleck, do Centro de Compras Zaleski, de Horizontina, será a vice. “São jovens lideranças femininas que representam o papel fundamental da mulher na condução do nosso setor”, finaliza.

Confira os campeões do Carrinho Agas 2022:

Melhor Fornecedor de Queijos Cooperativa – Santa Clara

Melhor Fornecedor de Frios Fatiados – BRF

Melhor Fornecedor de Iogurtes – Lactalis

Melhor Fornecedor de Biscoitos – Orquídea

Melhor Fornecedor de Massas – Isabela

Melhor Fornecedor de Mercearia Commodities – Blue Ville

Melhor Fornecedor de Pães Industrializados – Bauducco

Melhor Fornecedor Pães Congelados – Marquespan

Melhor Fornecedor de Produtos Naturais – Jasmine

Melhor Fornecedor de Produtos Sem Lactose – Piracanjuba

Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais – Nestlé

Melhor Fornecedor de Balas e Doces – Docile

Melhor Fornecedor de Chocolates – Neugebauer

Melhor Fornecedor de Conservas – Conservas Oderich

Melhor Fornecedor de Barras de Cereais – Ritter

Melhor Fornecedor de Sucos em Pó – Tang

Melhor Fornecedor de Sucos Prontos – Suvalan

Melhor Fornecedor de Refrigerantes – Coca-Cola Femsa Brasil

Melhor Fornecedor de Leites – Cooperativa Languiru

Melhor Fornecedor de Água Mineral – Água da Pedra

Melhor Fornecedor de Cervejas – Ambev

Melhor Fornecedor de Espumantes – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Melhor Fornecedor de Vinhos – Cooperativa Vinícola Aurora

Melhor Fornecedor de Energéticos – Baly

Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza – Unilever

Melhor Fornecedor de Fraldas – P&G

Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza – Girando sol

Melhor Fornecedor de Papéis – Sepac

Melhor Fornecedor de Bazar – Tramontina

Melhor Fornecedor de FLV – Silvestrin

Melhor Fornecedor de Rações – Pet Supra

Melhor Fornecedor de Carnes – Best Beef

Melhor Fornecedor de Frangos – Ave Serra

Melhor Fornecedor de Equipamentos – Eletrofrio

Melhor Fornecedor de Serviços e Tecnologia – Open Solution

Distribuidor do Ano – Dipam Gaúcha

Lançamento de Produto do Ano – Fruki Bergamota

Produto do Ano – Mistura para Panqueca Oats Up Naturale

Gerente de Vendas do Ano – Clovis Gusso – Tramontina

Reconhecimento Agas – Oscar Rodrigues – Grupo Líder/PA

Empresário do Ano – Celso Rigo

Personalidade Pública do Ano – Lauro Quadros

Medalha Marcello Zaffari – Ademar Pedro Cappellari – Centershop

Fotos: Larry Silva

