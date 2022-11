Acontece SETCERGS tem eleições sindicais nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A votação acontece na sede da entidade, na Av. São Pedro, nº 1420, bairro São Geraldo, Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (30) é dia de eleições no SETCERGS – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul. Das 8h às 18h, representantes de empresas associadas e em dia com suas contribuições sociais poderão se manifestar na definição da diretoria para o biênio 2023-24.

Liderada pelo atual presidente, o empresário Sérgio Gabardo, uma única chapa foi inscrita para o pleito. Fundado em agosto de 1959, o SETCERGS é o órgão de representação sindical patronal do Transporte Rodoviário de Cargas com base territorial na maior parte do estado.

A votação acontece na sede da entidade, na Av. São Pedro, nº 1420, bairro São Geraldo, Porto Alegre/RS.

Sobre o SETCERGS

O SETCERGS representa o setor empresarial nas mais diversas atividades, tais como: negociações coletivas de trabalho, aproximação com autoridades e autarquias municipais, estaduais e federais, com a imprensa (rádio, jornal, televisão e meio digital), além da articulação das questões técnicas, operacionais e mercadológicas do setor junto aos seus associados. Oferece serviços para as empresas associadas e, a nível mercadológico, faz a aproximação contínua com fornecedores parceiros do segmento.

Também organiza eventos online, encontros técnicos, palestras e a Feira TranspoSul, maior evento de transporte e logística do Sul do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece