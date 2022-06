Porto Alegre Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais nesta sexta-feira em Porto Alegre

16 de junho de 2022

Volumes de chuva elevados podem causar alagamentos na Capital

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para a ocorrência de temporais isolados e volumes de chuva elevados em um curto espaço de tempo (50 a 80 milímetros), com rajadas de vento entre 50 e 70 quilômetros por hora, eventual queda de granizo e descargas elétricas a partir da madrugada desta sexta-feira (17).

O alerta, válido até as 18h do mesmo dia, segue os prognósticos da Sala de Situação do Estado. A Defesa Civil orienta as pessoas para que, caso ocorram esses fenômenos climáticos, evitem transitar nas ruas, abriguem-se em locais seguros, mantenham-se afastadas de postes, árvores, placas de sinalização e publicitárias, não entrem em alagamentos, observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Em caso de dúvidas e emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). As equipes estarão de prontidão para atender os porto-alegrenses.

