Rio Grande do Sul Trinta e um novos servidores passam a atuar no Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Novos servidores prestaram juramento em solenidade em Porto Alegre Foto: Tainá Costa/IGP Novos servidores prestaram juramento em solenidade em Porto Alegre. (Foito: Tainá Costa/IGP) Foto: Tainá Costa/IGP

Em solenidade no Teatro do Foro Central de Porto Alegre, o IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) formou, na quarta-feira (15), 31 novos servidores para o seu quadro efetivo.

São dez peritos criminais, oito peritos médicos-legistas e 13 técnicos em perícia. Eles finalizaram o Curso de Formação Profissional IGP 2022, iniciado em março. O ingresso desses servidores é fruto de um concurso público realizado em 2017.

Os formandos já deixaram a cerimônia com seus locais de atuação definidos. Os novos legistas assumirão os cargos nos Postos Médico-Legais de Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Rio Grande. Os peritos criminais atuarão nos departamentos do IGP em Porto Alegre e nos Postos de Criminalística de Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria e Uruguaiana.

Os técnicos em perícia trabalharão em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz, Santo Ângelo e Santana do Livramento.

