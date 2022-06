Dicas de O Sul Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre, oferece cursos gratuitos

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

As inscrições estão abertas até o dia 25 deste mês Foto: Divulgação As inscrições estão abertas até o dia 25 deste mês. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Estão abertas até o dia as inscrições para os cursos da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre. As aulas ocorrerão nos turnos da manhã ou noite, com duração de dois semestres e 1 mil horas de capacitação.

Secretariado, Contabilidade e Publicidade são oferecidos gratuitamente aos portadores do certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Educação do RS.

Com seis décadas de experiência na formação profissional, a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro localiza-se na rua Félix da Cunha, 515, no bairro Floresta. A instituição conta com laboratórios de ensino-aprendizagem, biblioteca climatizada, banco de livros e setores como o de orientação e supervisão educacional.

