Rio Grande do Sul Defesa Civil alerta para chuvas intensas na madrugada de sábado para domingo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As precipitações devem ocorrer nas regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte Foto: César Lopes/PMPA As precipitações devem ocorrer nas regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para chuvas fortes e intensas, acompanhadas de raios e temporais entre a noite deste sábado (28) e o início da manhã do domingo (29). As precipitações devem ocorrer nas regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte. A maior parte da chuva prevista deve ocorrer em 12 horas.

Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas regiões Noroeste, Norte, Metropolitana e Litoral Norte, podendo superar 100 mm, especialmente durante a noite, nos Vales, no Noroeste, no Centro-Norte e na Serra. Nas demais regiões, os volumes de chuva ficam entre 10 mm e 40 mm. Também há risco de temporais com granizo e de rajadas de vento acima de 70 km/h no noroeste, no nordeste e no norte do Estado, bem como em parte da Serra.

Na madrugada e em parte da manhã de domingo (29), a formação de um ciclone extratropical próximo da costa ainda favorece chuvas intensas e persistentes, acompanhadas de raios e temporais isolados.

Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas Missões, no Noroeste, no nordeste, no Norte e na Região Metropolitana, podendo superar, pontualmente, 100 mm nos Vales, na Serra, no Litoral Norte e no Centro-Norte. Nas demais regiões, as chuvas ficam abaixo de 30 mm.

Com a influência do ciclone, as rajadas de vento se intensificam, variando entre 50 km/h e 80 km/h na metade sul do Estado, na Região Metropolitana, na Costa Doce, no nordeste do Estado e em todo o Litoral, deixando o mar agitado. Há risco de temporais com granizo e rajadas de vento acima dos 70 km/h no Noroeste e no Norte durante a madrugada.

Na segunda-feira (30), o tempo volta a ficar estável em todo o Estado. As temperaturas ficam baixas, com mínimas variando entre -1°C e 7°C e chance de geada na fronteira com o Uruguai. Durante a tarde, as máximas variam de 4°C a 11°C. À noite, as temperaturas variam de -4°C e 6°C. Os ventos variam de 40 km/h a 60 km/h na costa gaúcha.

Nível dos rios

A condição hidrológica atual é de níveis elevados nos rios na faixa central e na fronteira oeste do Estado. Alguns estão acima da cota de inundação e outros estão acima do limiar de atenção, como consequência das chuvas dos últimos dias.

– Rio Uruguai: está acima da cota de inundação entre São Borja e Uruguaiana, com tendência entre estabilidade e lento declínio

– Rio Ibicuí: está acima da cota de inundação nas estações de Manoel Viana, com tendência de declínio.

– Rio Jacuí: está acima da cota de alerta a partir de Cachoeira do Sul até o seu delta, com tendência de declínio;

– Rios Taquari, Caí, Sinos e Gravataí: apresentam níveis altos em cidades mais a jusante devido ao efeito dos níveis altos do Guaíba, que dificultam a vazão deles;

– Guaíba: está acima da cota de inundação na região das ilhas e em cota de alerta em Porto Alegre, com lento declínio.

– Lagoa dos Patos: deve seguir com níveis elevados devido ao escoamento das águas do Guaíba.

A condição de inundação é indicada para os seguintes rios:

– Ibicuí (Manoel Viana);

– Uruguai (São Borja a Uruguaiana);

– Jacuí (Dona Francisca, Cachoeira do Sul até o Delta do Jacuí);

– Pardo e Pardinho, Taquari (Encantado a Taquari);

– Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro);

– Paranhana (Três Coroas a Taquara);

– Sinos (Campo Bom, São Leopoldo até o Delta do Jacuí);

– Gravataí (Alvorada e Gravataí) ;

– Guaíba (região das ilhas e cais de Porto Alegre).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/defesa-civil-alerta-para-chuvas-intensas-na-madrugada-de-sabado-para-domingo-no-rio-grande-do-sul/

Defesa Civil alerta para chuvas intensas na madrugada de sábado para domingo no Rio Grande do Sul

2025-06-28