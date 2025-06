Economia Dólar fecha a semana em queda; Bolsa brasileira também recua

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

O dólar fechou em queda de 0,27% nessa sexta-feira (27), cotado a R$ 5,4834. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou em queda de 0,27% nessa sexta-feira (27), cotado a R$ 5,4834. No acumulado da semana, a moeda norte-americana registrou baixa de 0,75%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, recuou 0,18%, aos 136.866 pontos.

Com uma agenda recheada nessa sexta-feira, investidores acompanharam a divulgação de vários indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos.

Por aqui, o destaque ficou com o IGP-M e os novos dados de desemprego da Pnad Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já no exterior, a atenção fica com o núcleo do índice de preços norte-americano PCE, considerado referência para o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Além disso, o mercado ainda repercutiu a decisão do Congresso de derrubar o projeto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Como mostrou o g1, a redução da arrecadação e a resistência do Congresso devem levar a novos cortes no Orçamento, e investidores aguardam qual será o posicionamento do governo para a situação.

Em entrevista à GloboNews, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa sexta que o presidente Lula (PT) acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para analisar se a decisão da Câmara dos Deputados de derrubar o aumento do IOF fere ou não a autonomia entre os poderes.

Lá fora, o fim do prazo de suspensão do tarifaço de Donald Trump também seguiu no radar. O número de acordos firmados ainda é baixo e reacende preocupações com a guerra comercial.

Dólar

– Acumulado da semana: -0,75%;

– Acumulado do mês: -4,10%;

– Acumulado do ano: -11,27%.

Ibovespa

– Acumulado da semana: 0,18%;

– Acumulado do mês: -0,12%

– Acumulado do ano: +13,79%.

Agenda recheada

Com uma agenda econômica recheada nessa sexta-feira, investidores repercutiram uma série de dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos.

No Brasil, o destaque ficou com a taxa de desemprego de maio, que recuou para 6,2% e atingiu 6,8 milhões de pessoas no período. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o analista da pesquisa do IBGE, William Kratochwill, o resultado da Pnad indica que o mercado de trabalho está no melhor patamar dos últimos dez anos.

A pesquisa também mostrou que o contingente de pessoas com carteira assinada no setor privado atingiu um novo recorde no trimestre encerrado em maio, com um total de 39,8 milhões de pessoas.

Outro destaque ficou com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), que recuou mais do que o esperado em junho, a 1,67%, depois de ter registrado queda de 0,49% no mês anterior. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança de Serviços no Brasil, também divulgada pela instituição, também registrou queda neste mês, diante da deterioração das perspectivas tanto sobre a situação atual quanto futura.

Já nos EUA, as atenções ficaram voltadas para o índice de preços PCE, que registrou uma alta de 0,1% em maio, mesma taxa de abril. No acumulado em 12 meses, a inflação medida pelo PCE foi de 2,3%, ante 2,2% em abril. Os dados são do Departamento de Comércio norte-americano.

O órgão também indicou que os gastos dos consumidores do país tiveram uma queda inesperada em maio, uma vez que diminuiu o impulso de compra preventiva de bens, como veículos automotores, antes da imposição de tarifas. Nesse caso, o recuo foi de 0,1%, após ganho revisado de 0,2% em abril.

O resultado animou os mercados, uma vez que reforça a perspectiva de que o Fed deve cortar os juros em breve. Nesta sexta-feira, o presidente da distrital de Minneapolis do BC norte-americano, Neel Kashkari, reforçou que o arrefecimento da inflação deve permitir que a instituição corte os juros duas vezes neste ano.

O dado foi bem recebido pelo mercado e tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq atingiram máximas recordes logo após a divulgação.

2025-06-27