Porto Alegre Defesa Civil alerta para rajadas de vento e chuva forte nesta quinta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Em Porto Alegre, poderão ocorrer alterações na mobilidade e na rotina da população. Foto: Arquivo/PMPA Em Porto Alegre, poderão ocorrer alterações na mobilidade e na rotina da população. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para o risco de chuvas intensas nesta quinta-feira (26), com possibilidade de fortes rajadas de vento e queda de granizo. Na Capital, poderão ocorrer alterações na mobilidade e na rotina da população.

O alerta tem base em prognósticos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. No caso de emergência, a recomendação é ligar para o fone 199 ou Corpo de Bombeiros, fone 193.

Para prestar atendimento à população e restabelecer a normalidade em áreas que possam ser atingidas, a Defesa Civil e a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências), composta por secretarias e órgãos municipais, estão em prontidão.

Orientações à população:

Evite transitar na rua durante o período do alerta;

Abrigue-se em local seguro;

Mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias;

Não entre em alagamentos;

Observe alterações nas encostas;

Atenção especial no trânsito (motoristas e pedestres);Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

