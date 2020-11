Porto Alegre TRI Social ganha site com informações de funcionamento

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre disponibilizou um site com informações sobre o TRI Social. O benefício permitirá que famílias em situação de vulnerabilidade social façam viagens no transporte coletivo da cidade, gratuitamente, até o término do crédito. Através do site https://prefeitura.poa.br/protecao-social/cartao-tri-social, é possível consultar informações como datas, locais de retirada e quem tem direito ao cartão.

O TRI Social vai favorecer 51.519 mil famílias que se encontram na primeira faixa do Bolsa Família, cadastradas no CadÚnico, com renda de até R$ 89,00 e/ou os beneficiários do Cartão Social – auxílio criado pela prefeitura para famílias de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus e que integra o Plano Emergencial de Proteção Social – Covid-19. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156 da prefeitura.

Entenda o uso do cartão

O cartão permite o uso em trajetos de ônibus em Porto Alegre, das 9h às 16h59 e das 20h às 05h59. O responsável pelo grupo familiar é quem pode usar o cartão. O usuário é identificado com biometria facial. O uso indevido do cartão acarretará na perda do benefício. O cartão dá direito a 44 passagens por mês, sendo recarregável pela prefeitura. O período de uso é de 3 meses.

Onde retirar o cartão

Centro Vida: Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sarandi.

Instituto Calábria: Rua Mississipi, 130 – Restinga.

Demhab: Av. Princesa Isabel, 1115 – Santana.

Para retirar o cartão é necessário um documento oficial com foto, realizar a biometria no momento da retirada e comparecer ao local de entrega das 9h às 17h, de segunda a sexta.

O calendário de entrega acontece conforme o mês de nascimento. Os nascidos em janeiro podem receber o cartão nos dias 24 e 25/11; em fevereiro, 26 e 27/11; março, 30/11 e 1º/12; abril, 2 e 3/12; maio 4 e 7/12; junho, 8 e 9/12; julho, 10 e 11/12; agosto, 14 e 15/12; setembro, 16 e 17/12; outubro, 18 e 21/12; novembro e dezembro, 22 e 23/12.

